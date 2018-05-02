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Главные новости Свердловской области
16:11  02 мая 2018 0

В екатеринбургском Дендропарке обнаружен труп. Тело пролежало в пруду с осени

Тело мужчины на отмели Городского пруда в начале улицы Первомайская. Екатеринбург, берег, труп, тело, мертвец, утопленник, покойник
Личность мужчины пока не установлена (архивное фото)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На территории Дендропарка в Кировском районе Екатеринбурга найдено тело мужчины. Сотрудники парка, занимавшиеся благоустройством территории, обнаружили жутковатую находку в пруду утром, 2 мая.

По словам работников, поначалу они подумали, что среди остатков льда плавают оттаявшие ветки, однако присмотревшись поняли, что это голова и плечи неизвестного. Позже на место прибыли полицейские и спасатели, которым потребовалось около часа, чтобы вытащить тело на берег.

«Обнаружено тело взрослого мужчины. По предварительным данным, после осмотра трупа телесных повреждений не обнаружено, признаков криминальной смерти нет. Тело пролежало в воде с осени», — сообщил «URA.RU» официальный представить СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Сергей Макеев
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