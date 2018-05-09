08:15 09 мая 2018 0

Произведение южноуральца для украинца пришлось переводить на английский язык Фото: Википедия

Челябинский композитор Кирилл Павлов написал песню для украинского певца Никиты Алексеева (Alekseev), с которой тот выступит на «Евровидении-2018». Для конкурса текст пришлось переводить на английский, для чего понадобился помощник.

Песня «Навсегда» была написана специально для Алексеева. Это уже третья их совместная работа, рассказал Павлов 31TV.ru. «Адаптировал на английский Евгений Матюшенко, очень талантливый человек. И, как мне кажется, он точно уловил смысл и бережно перенес то сообщение, которое заложено в песне. Я уверен европейский слушатель почувствует то же самое, что и мы», — отметил композитор.

Кирилл Павлов в последнее время сотрудничает со многими российскими знаменитостями. Он сочинил песни «Случайная» для Светланы Лободы, «Слушая тишину» для Владимира Преснякова, «Северное сияние» для Юли Паршуты и «Последний романтик» для Дмитрия Маликова. Но свою «главную песню», по его словам, он еще только планирует написать и пока не знает, о чем она будет.