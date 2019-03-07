Свердловские депутаты приняли решение о надбавках для 100 тысяч пенсионеров

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области единогласно поддержали поправки в федеральный закон, согласно которым более 100 тысяч свердловских пенсионеров получат социальные доплаты. Такое решение было принято на внеочередном заседании парламента, передает корреспондент «URA.RU».
Вопрос о доплате для неработающих пенсионеров, чье пособие по старости ниже прожиточного минимума, был единственным в повестке заседания. Речь идет о внесении изменений в федеральный закон «О государственной социальной помощи».
Предложенные Владимиром Путиным поправки коснутся 101 тысячи свердловских пенсионеров (около 10% от всех проживающих в регионе пенсионеров). Каждый из них получит дополнительные выплаты в размере порядка 500 рублей в месяц. При этом перерасчет будет произведен автоматически — пенсионерам не нужно будет никуда обращаться.
Отметим, что пришли на внеочередное заседание не все депутаты — один из них находился в отпуске по основному месту работы и еще несколько отсутствовали, так как находились в командировках, а также не пришли «по служебной необходимости». Впрочем, о заседании стало известно только накануне, поэтому к этой ситуации отнеслись с пониманием, сказала председатель заксобрания Людмила Бабушкина.