Уральский депутат Госдумы предложил забирать машины в пользу государства за пьяную езду

Максим Иванов считает, что водителей не пугают действующие формы наказания за пьяную езду Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат Госдумы Максим Иванов предложил изымать в пользу государства автомобили у водителей, которые садятся пьяными за руль. Парламентарий считает, что такая мера будет гораздо действеннее штрафов, лишения прав и уголовного наказания, так как автолюбители их не боятся.

На своей странице в Facebook Иванов написал, что за праздничные дни в Свердловской области сотрудники ГИБДД поймали 360 пьяных автолюбителей.

«Убеждаюсь в необходимости перенять опыт Белоруссии. Там, если водитель повторно в течение года попался пьяным, то автомобиль (независимо от того, кому он принадлежит) изымается в собственность государства», — заявил Иванов. Депутат напомнил, что год назад Госдума РФ отклонила подобный законопроект, так как к нему были вопросы, особенно в плане правоприменения. «Возможно, имеет смысл вернуться к этой инициативе», — рассуждает Иванов.

Депутат уточнил, что было бы правильно распространить действие закона только на автомобили, находящиеся в собственности нарушителей, чтобы не страдали их близкие и сторонние люди.

Одна из подписчиц Иванова оставила одобрительный комментарий: «Согласна!» Однако в беседу вмешался депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер: «Без машины хотите остаться? В данном случае, если вас остановят и скажут, что вы пьяны, презумпция невиновности не работает. Вы в суде должны будете доказать, что инспектор не прав».