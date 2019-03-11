Администрацию Пыть-Яха ждут масштабные кадровые реформы, а глава мэрии Александр Морозов уже начал поиск новых муниципальных чиновников. Об этом 11 марта «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В доказательство своих слов собеседника приводит данные федерального управленческого портала, где размещены несколько десятков вакансий по поиску муниципальных чиновников в Пыть-Яхе. «Кроме рядовых сотрудников, ищут человека на должность управделами, а также начальника управления по экономике. В описании вакансий стоит пометка „кадровый резерв“, но это вызывает огромные сомнения среди муниципальных работников. По моим данным, в Пыть-Яхе на фоне всех скандалов новый мэр решил внушительно обновить кадровый состав», — резюмирует инсайдер.
Получить комментарий самого Александра Морозова на момент публикации материала не удалось. В его приемной не ответили на звонки агентства.
Напомним, Пыть-Ях является одним из самых проблемных муниципалитетов ХМАО. В городе уже несколько лет происходят конфликты, связанные с водоочистными сооружениями. Еще одним крупным скандалом стала отставка вице-мэра города Али Джабриилова, которого уличили в использовании подложного диплома о высшем образовании. Александр Морозов занял должность главы администрации всего полгода назад. Его предшественник Олег Ковалевский также покинул должность на фоне череды крупных скандалов, связанных с городской сферой ЖКХ.