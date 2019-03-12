На северо-западе Югры начали борьбу с социальным дефицитом

В югорском городе Нягань, где проживает порядка 60 тыс. человек и ощущается острая нехватка мест для абитуриентов, открывается новый технический колледж. Учебное заведение будет обучать ежегодно до 400 студентов по двум десяткам различных специальностей. Об этом 12 марта «URA.RU» сообщил мэр Нягани Иван Ямашев.
«С каждым годом в Нягани растет число жителей, кроме того, на северо-западе региона Нягань является центром медицины, торговли, отдыха, новые условия колледжа позволят создать современные условия развития среднего профобразования и готовить местных специалистов для предприятий города и соседних районов. Появление нового полноценного студенческого городка, удовлетворит запросы населения и пойдет на пользу дальнейшему развитию Нягани», — сообщил агентству градоначальник.
Стоит отметить, что колледж построили в рамках программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2016—2020 годы. О общая площадь построенного студгородка достигает 12 тысяч квадратных метров.
Учебное заведение будет обучать специалистов по программе средне-профессионального и начального профессионального образования по таким специальностям, как «сварочное производство», «техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «повар», «кондитер», «сварщик» и так далее. По данным мэрии, окончательная дата сдачи объекта запланирована на середину марта.