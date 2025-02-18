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21:50
Слепота, арест и покорение Китая: куда пропал Витас и как живет сейчас
21:45
Путин эмоционально ударил по столу, говоря о Курской области. Видео
21:41
Якушев в Тюмени заявил, что во власти нужно больше женщин
Зеленского надо урезонить, переговоры прошли успешно: что сказал Лавров после общения с США
21:35
Горелкин раскрыл, что должен сделать YouTube для нормальной работы в РФ
21:30
Что делают кандидаты в президенты Абхазии перед решающим голосованием
21:28
Ушел один из мудрейших: в Шадринске простятся с ветераном образования Цырульниковым
Мишустин расписал правительству задачу на 15 лет
21:27
Стратсессия в Москве и грядущая Масленица на Ямале: события в округе 18 февраля
21:22
Новак: ВСУ пытались отомстить США за переговоры с РФ, ударив по КТК
21:21
URA.RU выяснило, что думают граждане Абхазии перед выборами
«Не могли представить встречу лучше»: что американские дипломаты рассказали о переговорах в Эр-Рияде
21:20
В Тюмени проходят закрытые секс-вечеринки для жителей ХМАО и ЯНАО
21:19
Путин призвал не допустить «мины замедленного действия» при подъеме обломков танкеров
21:10
Дмитрий Артюхов прокомментировал итоги стратсессии, посвященной образованию
Первые заявления после переговоров России и США
21:04
Бастрыкин затребовал доклад о нарушении прав сироты из Коркино, которой негде жить
21:04
Путин заявил, что все граждане Курской области получили выплаты после вторжения ВСУ
21:00
Секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев дал старт тюменской «Женской политшколе»: главное
Почему на переговоры с США от РФ поехал экс-банкир Дмитриев: чем он известен
20:55
Пострадавшие от ВСУ куряне будут получать на 40 тысяч больше
20:48
В Перми резко выросли цены на тюльпаны
20:45
Челябинец, штурмовавший Авдеевку, получил подарок от депутата Госдумы. Фото
«Война закончилась 30 лет назад, почему мы сидим без света?»
20:43
Снижает риск рака и помогает похудеть: диетолог раскрыла полезные виды чая
20:42
Эрдоган призвал прямо сейчас завершить СВО
20:42
Эксперт раскрыл, какой президент Абхазии устроит Россию
ВС РФ готовятся взять ВСУ в котел в ДНР, украинцы перебрасывают войска к границе с РФ: карта СВО 18 февраля
20:40
Вход за 1,2 миллиона рублей: организаторы форума TNF вновь повысили цену на билеты
20:35
Bloomberg: в G7 задумались над снижением потолка цен на российскую нефть
20:31
Мэр из ХМАО обозначил ключевые планы на 2025 год
Путин готов к встрече с Зеленским и Трампом: главные заявления Пескова в день переговоров
20:27
На Ямале предложили регистрировать браки у подножия горы Рай-Из
20:22
Мэр Екатеринбурга привез в больницу к ветеранам СВО известного певца. Фото
20:18
Абхазии удалось избежать новой революции после выборов
В Кремле ответили на вопрос URA.RU о попытке сорвать выборы в Абхазии
20:15
ГАИ сняла все ограничения на дорогах Курганской области
20:00
Тюменцы раскупили самые дорогие билеты на «блатной» концерт
1
19:58
Неизвестные избили и вывезли в лес трех военных, чтобы получить деньги
1
Почему не будет «длинных выходных» 23 февраля и 8 марта: на какие даты их перенесли
19:55
Зеленский стал оправдываться за отсутствие на переговорах РФ и США
19:53
В Екатеринбурге после хлопка пожар охватил стоянку возле ТЦ «Комсомолл». Фото
19:47
Спасатели вывезли из тундры попавшую в беду семью с пятью детьми
В Эр-Рияде пройдут судьбоносные переговоры России и США: где смотреть трансляцию
19:46
Пермские власти увеличивают расходы на переселение жителей из умирающих деревень
19:40
Что заявил перед приговором осужденный за мошенничество глава Катав-Ивановского района Шиманович
19:39
В ХМАО ожидается рост цен на услуги по травле тараканов и мышей
Обиды, критика и отсутствие решений: как в Париже прошел провальный саммит ЕС
19:33
В Москве начнут штрафовать владельцев собак
5
19:30
В тюменской школе требовали заявления с отказом от жалоб за несданные экзамены
19:22
Стрелявшего в бойца СВО челябинца отправили в колонию строгого режима
Запретили флаг России и стали оправдываться: организаторы лыжни в Италии отобрали национальность у Большунова
19:20
Пермяков зовут строить завод за зарплату в 280 тысяч
2
19:19
Лавров: Зеленского надо урезонить
1
19:19
Мэр из ХМАО, ставший фигурантом уголовного дела за избиение, сохранил должность
В Канаде самолет упал и перевернулся вверх дном: что случилось с почти сотней пассажиров
19:15
В челябинских новостройках скидки достигли 18,4%
1
19:15
Лавров раскрыл главную ошибку Байдена по Украине
19:04
Лавров заявил, что США предлагали ввести мораторий на атаки по РФ и Украине
Силовики в Абхазии откровенно ответили URA.RU о «смещении руководства»
19:03
Лавров подтвердил скорое назначение послов США и России
19:01
Лавров раскрыл подробности плана США по решению конфликта на Украине
19:00
Тюменские таксисты отказываются возить пассажиров с животными
Федеральные застройщики предсказали будущее рынка жилья в Тюмени и РФ
18:56
Завидный коллега, герой и патриот: каким был оператор из Кургана Александр Менщиков, погибший на СВО. Видео
18:54
Двухкомнатные квартиры с балконом в Челябинске стоят дороже на два миллиона рублей. Скрин
18:54
Как на Ямале отпразднуют масленицу. Афиша
2
Элиты пытаются сорвать переизбрание иркутского губернатора
18:53
Ада, Луна, Темиртау и Довуд: какими редкими именами называют детей в Тюменской области
1
18:53
Боевые товарищи скучают по Жоге и зовут обратно в батальон «Спарта»
18:50
Лавров: переговоры с США были очень полезными
В России появился первый отечественный препарат для похудения: что еще можно лечить «Тирзеттой»
18:45
В ЯНАО появился автобус-призрак
18:42
Обвиняемым в подготовке диверсии братьям Мельниковым вынесли приговор
18:40
Fox News: Путин и Трамп считают, что Зеленский не победит на выборах
18:40
Пермские депутаты предлагают временно продавать транспортные карты в автобусах
18:39
Журналисты выяснили, кто станет послом США в России
18:38
Минстрой Пермского края прокомментировал уголовное дело об аварийном жилье
18:36
Косметолог оценила изменения во внешности дочери Маликова Стефании
18:36
В Свердловской области пройдет марафон «Европа-Азия»: где искать старт и какие призы ждут
1
18:30
Салехардская крафтовая сыроварня отпраздновала свой первый день рождения
18:30
Странные совпадения: обыски рискуют помешать переизбранию ректора КГУ
2
18:28
В ХМАО жители дома отравились, надышавшись вредной краской
1
18:25
Рубио намекнул на отмену санкций против РФ после конца СВО
18:21
Как будут развиваться отношения РФ и США после конца СВО
18:21
Подконтрольная РЖД компания оставит без работы 150 жителей Ишима
18:16
Двух погибших обнаружили пожарные в селе ЯНАО. Фото
18:14
Курганская область попала в антирейтинг Генпрокуратуры
3
18:14
Зарплата курьеров в ЯНАО выросла до 190 тысяч рублей
1
18:11
Какие праздники отмечают 19 февраля 2025 года: что нельзя делать в этот день
18:10
США и РФ договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне
18:10
Сверловщик курганского завода погиб, работая на неисправном станке
1
18:07
Сургутянин нашел куриные перья в фастфуде. Фото
18:00
РФ и США согласились провести выборы на Украине перед концом СВО
2
18:00
«Звери», «КАР-МЕН» и «Слово пацана»: какие концерты звезд проходят в соседних с Курганом городах
2
17:58
Двое жителей Тюменской области погибли на СВО
17:53
Ушаков вышел с переговоров с США с улыбкой на лице
17:47
Что решили делегаты РФ и США по миру на Украине в Саудовской Аравии
1
17:46
Власти ХМАО предлагают работу соотечественникам из недружественных стран
17:41
В Челябинске для участников СВО организовали концерт и бесплатные консультации. Фото
17:40
Журналисты узнали, какую еду делили Лавров и Рубио на переговорах
2
17:40
В Минобороны создали особую систему «Воентех» для ускоренного внедрения инноваций в ВС РФ
17:38
Проект пермского завода получил поддержку Правительства РФ
17:38
В Екатеринбурге откроется доставка еды с ценами ниже ресторанных. Скрин
1
17:36
В Перми разводом заканчивается порядка 65 браков из 100
17:35
Стартовала распродажа слотов на Пермский марафон
17:35
В Тюменской области чиновника будут судить за служебный подлог
17:31
Полпред Жога: главная цель СВО достигнута. Видео
1
17:30
Тюменцы, пострадавшие во время обрушения горки, отказались от помощи властей
17:25
Ушаков раскрыл итоги переговоров России и США
17:20
Ушаков: встреча Путина и Трампа вряд ли произойдет на следующей неделе
17:20
Власти Петербурга планируют установку камер для слежки за мигрантами
1
17:19
«Вот мои кумиры»: полпред Жога заявил, что хочет быть похожим на Путина. Видео
1
17:17
Производитель «Витошки», на которую жаловались ямальцы, обосновал наличие сахара в напитке. Скрин
17:16
В ХМАО мэрия выплатит полмиллиона ребенку, пострадавшему от падения футбольных ворот
17:16
Курганские силовики проверяют КГУ из-за иностранцев, учившихся в сельхозакадемии
4
17:16
«Я беспокойный был товарищ»: секретарь Генсовета ЕР Якушев в Тюмени вспомнил детство
17:13
Челябинский губернатор дал старт кадровой программе для участников СВО
1
17:11
Переговоры РФ и США в Саудовской Аравии завершены
17:10
Экс-директора курганского дома престарелых подозревают в трате полумиллиона рублей своих подопечных
1
17:10
Федеральный канал «ТВ Центр» оштрафован за пропаганду ЛГБТ*
4
17:10
Тела погибших свердловских футболистов отправили на экспертизу
17:08
Голикова поделилась, с каким серьезным дефицитом кадров столкнется Россия
5
17:08
В Екатеринбурге мужчина разбился насмерть, упав в метре от прохожих. Видео
17:08
В труднодоступном ямальском селе отремонтируют дорогу
17:07
Петербургский суд смягчил меру пресечения участнику банды Кулибабы
17:02
Челябинец разработал боеприпас, уничтожающий дроны с гарантией 100%. Фото
17:00
Bloomberg: Путин и Трамп могут встретиться на следующей неделе
16:58
В ХМАО уборщицы больницы пожаловались на грубое поведение начальства
16:57
Белоусов изменил правила выплат компенсаций контрактникам
16:57
Производители станков получают максимальную зарплату в челябинской промышленности. Скрин
16:55
Гигантские блины и яйца на утюге: как пройдет масленица в Ялуторовске
16:51
В ЯНАО самые востребованные специалисты получают меньше 50 тысяч рублей
1
16:48
Экс-руководители строителей ЯНАО призывают бойкотировать отчетное собрание
16:45
С чем связаны обыски в Курганском госуниверситете. Инсайд
2
16:43
Зеленский начал переговоры с партнером России
16:41
В ХМАО перед масленицей подорожали продукты для блинов
16:40
«Почувствовали запах»: газовики нашли труп, когда обходили квартиры в Каменске-Уральском. Фото
16:39
Курганцы собирают деньги для раненных топором женщины и ребенка
16:38
В Тюменской области почтят память погибшего на СВО военкома
16:38
Водители на старых ВАЗах провоцируют аварии на дорогах Тюмени
2
16:35
Жители Петербурге обсудят новую улицу
16:32
В России продлили программу маткапитала
16:26
Госдума ратифицировала договор о Союзном государстве
16:24
Депутаты Челябинска придумали новую льготу для детей участников СВО. Фото
16:23
Скандальный экс-депутат из ХМАО проиграл в Верховном суде своему коллеге
16:23
Хоккейную команду «Трактор» удалили с рейса Хабаровск — Челябинск
16:23
Пермский край отправил крупную партию тары для хранения грузов за границу
16:21
В Петербурге вынесли приговор по делу о диверсии на сотовой станции. Видео
1
16:20
Курганцы разбирают миллионные субсидии, чтобы строить дома
1
16:18
«Родители не должны жить ради детей»: психолог поддержала Муцениеце
5
16:17
Мобилизованного экс-полицейского из ЯНАО похоронили в Тюмени. Фото
1
16:15
Захарова опубликовала снимки российской делегации с переговоров
16:13
У иностранцев растет интерес к покупке «Орешника»
16:10
Расформированный ямальский департамент обвинили в бесполезности
16:06
В крупнейшем вузе Кургана проходят обыски
3
16:03
После новости URA.RU полиция выяснит, почему челябинский боец СВО платит дань
1
16:01
В Госдуме решили освободить от срочной службы одну категорию граждан
2
16:00
В Челябинске на проспекте Победы появится зона СВО
15:59
Лолита пожаловалась на мизерный размер пенсии
12
15:58
Свердловский бизнес получил из-за рубежа десятки миллионов долларов
15:57
Переезд и семейные проблемы: как сложилась жизнь тюменской учительницы, уволенной за откровенные фото
15:57
В Новом Уренгое власти сносят опасные детские горки. Фото
15:55
Водителям общественного транспорта в Перми поднимут зарплаты
15:55
Жители Пермского края распродают двухкомнатные квартиры за бесценок. Фото
15:52
Пермячка, бросившая тело сына в чемодане, пыталась замыть дома следы крови
15:50
В США призвали Украину играть по правилам Москвы на переговорах
15:48
В Петербурге мать избила дочку раскаленной плойкой для волос
2
15:47
Рейс из ЯНАО в Тюмень не смог вовремя покинуть аэропорт
15:46
Перед смертью свердловские футболисты планировали сыграть в большом турнире
15:45
В Кургане следствию придется исправить ошибку, чтобы закончить дело скандального подрядчика
15:42
В Челябинской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
15:42
Мать пермячки Шатовой упала в обморок узнав, что ее дочь ищут из-за убийства
15:41
В Минтруда объяснили, почему россиян лишили дополнительных выходных весной
1
15:39
Мигранты массово возвращаются на работу в такси вопреки запрету тюменских властей
15:34
Минтариф объяснил четырехкратный рост платы за воду в поселках Миасса
15:32
В Зауралье с должников за тепло и горячую воду взыскивают сотни миллионов рублей
4
15:30
Медведев обвинил Европу в создании антитрамповского интернационала
15:28
Здание Речного вокзала в Перми поделили на зал ожидания и музей
15:28
Обновление трамвайного парка в Екатеринбурге растянется на несколько лет
1
15:26
Хинштейн пообещал лично разобраться в конфликте медиков и ветерана
2
15:26
Mash: футболисты из Верхней Пышмы отравились неизвестным веществом
2
15:24
В Екатеринбурге судебные приставы изъяли автомобиль у экс-директора обанкротившейся УК
15:24
Все школы Ханты-Мансийска переведены на дистант
15:24
Тонущую в реке Миасс собаку спасла челябинка в пуховике. Видео
2
15:24
В Тюмени проходит первый в России Термальный конгресс
15:22
В Челябинск приедет Герой России Орлов
15:16
Прокуратура потребовала выплаты 100 тысяч рублей челябинке за укус бродячей собаки
1
15:16
Псевдомэр из ЯНАО стал настоящим чиновником
15:15
В «Транснефти» заявили о серьезном ударе ВСУ по нефтеперекачивающей станции
15:06
Футболист из Верхней Пышмы, умерший после тренировки, недавно вернулся с СВО. Фото
3
15:06
«Отремонтируют к 30-му году»: жители ЯНАО пожаловались на изношенный дом. Видео
15:04
Перед смертью футболист из Верхней Пышмы забил шесть мячей
2
15:03
Владимир Якушев встретился с матерями погибших бойцов СВО из Тюмени, ХМАО и ЯНАО
15:01
Путин продолжит в среду рабочие встречи в Санкт-Петербурге
14:59
Курганский боец «Малыш» уничтожил опасный украинский дрон «Баба-Яга». Видео
14:58
Краснодарский варяг раскрыл планы по строительству жилья в Тюмени
1
14:57
Бывший депутат заксобрания ЯНАО написала хит к главному ямальскому празднику. Видео
14:57
В Британии предрекли крах ЕС из-за помощи Украине
14:52
Окраина Екатеринбурга встанет в пробку в День защитника Отечества
14:49
Опасный смог неделю простоит в Свердловской области
14:48
Фигуранту дела челябинской дорожной ОПГ Иноземцеву удалось избежать реального срока
14:46
Аналитики посчитали, сколько пермяки могут заработать на вкладах в 2025 году
1
14:44
Власти ЯНАО решили вопрос с продажей спиртных напитков на День оленевода
2
14:43
Фон дер Ляйен заявила, что ЕС продолжит укреплять военную мощь Киева
1
14:40
В Петербурге пьяный мужчина сбросил журнальный столик на полицейскую машину. Видео
1
14:40
Пермский «Уралкалий» планирует сократить производство из-за масштабного ремонта
14:39
Убийства, деньги и тайны: чем удивит 3 сезон «Белого лотоса»
14:38
На челябинском горнолыжном курорте развернули временный таможенный пункт. Фото
14:38
Мэр Нижневартовска назначил нового куратора муниципального имущества
14:36
«Дети боятся идти домой»: в центре Ноябрьска бегают десятки бродячих собак. Видео
14:31
«Двойнику» Шатунова запретили въезд в Латвию
2
14:30
ВС РФ освободили Ямполовку в ДНР
14:30
«Что-то пошло не так»: врач-косметолог — о пластике Марины Зудиной
1
14:30
Гонщики на снегоходах в Шадринске сбили гидропосты, которые нужны в период паводка. Фото
4
14:27
Учительницу и пенсионерку задержали в Санкт-Петербурге за участие в протестах
1
14:27
Кеннеди-младший призвал Зеленского прекратить войну
2
14:25
В Тобольске эвакуировали школу из-за сообщения о бомбе
14:24
В Екатеринбурге начнется охота за безбилетниками
14:22
Евросоюз не будет отменять санкции против России
2
14:22
В Кремле следят за планами ЕС по созданию своей армии
14:20
Спикер думы Челябинска Буяков вручил медаль почетному гражданину города. Фото
14:20
В Екатеринбурге бизнесмен лишился двух миллионов, заглянув на сайт знакомств
1
14:17
Антициклон принес в Челябинскую область безветренную погоду с ночными морозами
14:15
В Екатеринбурге стало больше наркоманов
14:13
В Новом Уренгое задерживается рейс из Москвы
14:13
Стало известно, когда в Кургане простятся с телеоператором Менщиковым, погибшим в зоне СВО
2
14:11
В Кремле не возражают против вступления Украины в ЕС
14:10
Песков высказался о личной встрече Путина и Трампа
14:10
Песков заявил о готовности Путина начать переговоры с Зеленским, но есть нюанс
1
14:04
В школах Екатеринбурга ждут отток детей мигрантов
1
14:00
Президент Грузии рассказал о попытках подтолкнуть страну к войне с РФ
3
14:00
Депутат Госдумы Ильтяков поддержал возвращение Coca-Cola и западных брендов в РФ
10
13:58
Когда в Екатеринбурге снесут дом, который мешает расширению улицы Татищева
3
13:56
Дмитриев: нефтяные компании США вернутся «за природными ресурсами России»
5
13:54
В Петербурге СК возбудил уголовное дело о насилии над школьником
13:54
Владелец ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге высказался о его сносе
2
13:54
ВС РФ готовятся взять в котел две тысячи бойцов ВСУ под Константинополем
13:53
Смерть на трассе: неизвестный водитель большегруза погиб в ДТП в Тюменской области. Фото
1
13:51
Депутат Крашенинников презентовал книгу и нашел новых читателей среди уральских VIP. Фото
2
13:50
Делегации России и США пропустили одну важную деталь перед переговорами
4
13:49
Мать рассказала, как умер сын-футболист после тренировки в Верхней Пышме. Фото
4
13:46
«Союзмультфильм» заваливает свердловских бизнесменов исками
2
13:46
Агата Муцениеце не может наладить отношения с сыном: мнение психолога
13:45
Челябинский герой СВО решил стать чемпионом параспорта. Фото, видео
13:41
Сваха Роза Сябитова удивила заявлением о браке
3
13:40
Пермяков возмутили цены на такси
13:39
В ХМАО судебный пристав пойдет под суд за помощь в продаже арестованного автомобиля
13:39
На Украине переживают из-за молчания Зеленского
3
13:38
«Откуда бабки»: чем прославился депутат Барсов из Сургута, предлагавший пенсионерам работу автомойщиками
13:37
В Китае высказались об отправке войск на Украину
3
13:37
Директора тобольской базы, где дети отравились хлором, выпустили из СИЗО
13:36
В Челябинске ФСБ пресекла контрабанду продукции военного назначения за границу
3
13:36
В Челябинске силовики накрыли два подпольных казино. Видео
13:36
Российские бойцы уничтожили целый взвод ВСУ одной гранатой
2
13:34
Пермские школьники стали чаще оплачивать проезд в транспорте
13:31
На двух курганских дорогах сняли ограничение движения для автобусов
13:29
РФ и Индия подписали соглашение по взаимодействию в сфере обороны
2
13:28
В зоопарке Перми родился белый медвежонок. Фото, видео
13:25
Футболисты из Верхней Пышмы скончались после тренировки. Фото
4
13:22
Сколько в Тюмени стоит восстановить зрение
13:15
На месте пожара в Салехарде установили личность погибшего мужчины. Видео
13:15
Лидер клуба застройщиков Екатеринбурга заявил о кризисе в отрасли
4
13:15
Экс-президента Грузии Зурабишвили закидали яйцами после возвращения из Мюнхена
2
13:15
В Пермском крае готовят книгу об участниках СВО и тех, кто помогает фронту
13:14
Преступник из федерального розыска прятался в лечебнице под Екатеринбургом
13:13
В Пулково начали работать роботы-уборщики с искусственным интеллектом
1
13:10
Квартиры для избранных: что за клубные дома активно строят в Кургане. Видео
8
13:09
Челябинец потерял элитную квартиру в таунхаусе из-за миллионного долга за ЖКУ
1
13:09
Аналитики назвали самые дефицитные вакансии в ХМАО
13:08
Жители ЯНАО подозревают школьников в торговле электронными сигаретами
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