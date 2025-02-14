Сотрудники ФСБ пришли с обыском к бывшему первому замгубернатора ХМАО Алексею Шипилову, ему грозит уголовная ответственность за получение взятки в особо крупном размере. Видео с задержанием опубликовал telegram-канал «Следком».
«По версии следствия, в период с 2023 по 2024 годы подозреваемый лично получил взятку в сумме не менее 7,5 млн рублей за способствование им в силу его должностного положения совершению действий в интересах группы лиц представляемой ими управляющей компании, выразившихся в даче незаконных указаний главе одного из муниципальных образований ХМАО-Югры об оказании содействия в организации перехода многоквартирных домов на обслуживание в указанную управляющую компанию и общем покровительстве данной организации», — сообщает «Следком». Силовики пришли с обыском в его коттедж.
Шипилов задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Проводятся следственные действия и устанавливает обстоятельства преступления.
Информация инсайдеров, сообщавших о связи уголовных дел двух бывших первых замов губернатора Югры Натальи Комаровой по внутренней политике — Андрея Филатова (экс-мэра Сургута) Алексея Шипилова кореллирует с официальным релизом СКР и ФСБ. Филатов был задержан в конце 2024 года, он фигурирует в деле о коммерческом подкупе наряду с несколькими сотрудниками УК «Диалог» Нижневартовска. На рейдерские захваты домов, находящихся в жилом фонде муниципальных управляющих организаций, жаловались вартовчане.
Город с 2021 года возглавляет мэр Дмитрий Кощенко. «Он не фигурирует в уголовном деле», — сообщает источник в силовых структурах.
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