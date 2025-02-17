17 февраля 2025

В ХМАО судебный пристав пойдет под суд за помощь в продаже арестованного автомобиля

В ХМАО судебному приставу грозит срок за превышение должностных полномочий
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебному приставу грозит уголовная ответственность за превышение должностных полномочий
Судебному приставу грозит уголовная ответственность за превышение должностных полномочий Фото:

Прокуратура Сургута направило в суд уголовное дело в отношении судебного пристава о превышении полномочий. Она сняла запрет на регистрационные действия в отношении арестованного автомобиля, из-за чего машина была продана, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В производстве судебного пристава находилось исполнительное производство, в рамках которого наложен запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства. Обвиняемой было принято решение об отмене вышеуказанных мер», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

При этом судебный пристав не имела никакого права на отмену запрета. Однако из-за ее действий арестованное авто было продано, теперь ей грозит уголовная ответственность.

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Прокуратура Сургута направило в суд уголовное дело в отношении судебного пристава о превышении полномочий. Она сняла запрет на регистрационные действия в отношении арестованного автомобиля, из-за чего машина была продана, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «В производстве судебного пристава находилось исполнительное производство, в рамках которого наложен запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства. Обвиняемой было принято решение об отмене вышеуказанных мер», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. При этом судебный пристав не имела никакого права на отмену запрета. Однако из-за ее действий арестованное авто было продано, теперь ей грозит уголовная ответственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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