В ХМАО судебный пристав пойдет под суд за помощь в продаже арестованного автомобиля

Прокуратура Сургута направило в суд уголовное дело в отношении судебного пристава о превышении полномочий. Она сняла запрет на регистрационные действия в отношении арестованного автомобиля, из-за чего машина была продана, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«В производстве судебного пристава находилось исполнительное производство, в рамках которого наложен запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства. Обвиняемой было принято решение об отмене вышеуказанных мер», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
При этом судебный пристав не имела никакого права на отмену запрета. Однако из-за ее действий арестованное авто было продано, теперь ей грозит уголовная ответственность.
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