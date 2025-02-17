Скандальный экс-депутат из ХМАО проиграл в Верховном суде своему коллеге

Бывший депутат Югорска (ХМАО) Антон Пантин проиграл дело о клевете своему коллеге по депутатскому корпусу Роману Самохвалову. Верховный суд РФ оставил приговор в отношении Пантина без изменения. Об этом URA.RU рассказала адвокат Оксана Рудик.
«Верховный Суд РФ отказал в передаче кассационной жалобы Антону Пантину на оспаривание приговора по уголовному делу Романа Самохвалова», — сообщила Рудик. Она добавила, что это первое уголовное дело в УрФО по статье о клевете в отношении публичных лиц, когда по этой статье прекращается статус депутата.
Дело о клевете в отношении Пантина возбудили после того, как он написал о гонке с патрулем ГИБДД в пьяном виде при участии Самохвалова, что в итоге оказалось фейком. Тогда мировой суд Югорска вынес обвинительный приговор Пантину за клевету и потребовал выплатить штраф.
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