17 февраля 2025

Скандальный экс-депутат из ХМАО проиграл в Верховном суде своему коллеге

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Бывшему депутату Югорска Пантину оставили приговор о клевете
Бывшему депутату Югорска Пантину оставили приговор о клевете Фото:

Бывший депутат Югорска (ХМАО) Антон Пантин проиграл дело о клевете своему коллеге по депутатскому корпусу Роману Самохвалову. Верховный суд РФ оставил приговор в отношении Пантина без изменения. Об этом URA.RU рассказала адвокат Оксана Рудик.

«Верховный Суд РФ отказал в передаче кассационной жалобы Антону Пантину на оспаривание приговора по уголовному делу Романа Самохвалова», — сообщила Рудик. Она добавила, что это первое уголовное дело в УрФО по статье о клевете в отношении публичных лиц, когда по этой статье прекращается статус депутата. 

Дело о клевете в отношении Пантина возбудили после того, как он написал о гонке с патрулем ГИБДД в пьяном виде при участии Самохвалова, что в итоге оказалось фейком. Тогда мировой суд Югорска вынес обвинительный приговор Пантину за клевету и потребовал выплатить штраф.

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Бывший депутат Югорска (ХМАО) Антон Пантин проиграл дело о клевете своему коллеге по депутатскому корпусу Роману Самохвалову. Верховный суд РФ оставил приговор в отношении Пантина без изменения. Об этом URA.RU рассказала адвокат Оксана Рудик. «Верховный Суд РФ отказал в передаче кассационной жалобы Антону Пантину на оспаривание приговора по уголовному делу Романа Самохвалова», — сообщила Рудик. Она добавила, что это первое уголовное дело в УрФО по статье о клевете в отношении публичных лиц, когда по этой статье прекращается статус депутата.  Дело о клевете в отношении Пантина возбудили после того, как он написал о гонке с патрулем ГИБДД в пьяном виде при участии Самохвалова, что в итоге оказалось фейком. Тогда мировой суд Югорска вынес обвинительный приговор Пантину за клевету и потребовал выплатить штраф.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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