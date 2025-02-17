В ХМАО ожидается рост цен на услуги по травле тараканов и мышей

В Югре подорожают услуги дезинсекторов. С 1 марта работать без лицензии специалисты не имеют права, затраты на ее получение — сотни тысяч рублей, и это скажется на конечной цене услуги для потребителей, отмечают представители этой сферы деятельности.
«С 1 марта оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации возможно только с лицензией. Для ее получения необходимо как минимум открыть ИП, обязательно иметь офис — это аренда или покупка помещения, а также нанять штатного работника с переподготовкой по специальности дезинфектология, которому потребуется платить зарплату», — рассказал собеседник URA.RU из числа югорских дезинсекторов.
Вырастут и ежемесячные затраты. Не все участники этого рынка готовы на дополнительные расходы, часть уйдет из этого бизнеса, что тоже скажется на итоговой цене услуг. Сейчас в ХМАО цена обработки однокомнатной квартиры стартует от 3,5 тысячи рублей. Для бизнес-объектов ценник начинается от 5-6 тысяч рублей. Средняя стоимость обработки после 1 марта вырастет на 15-20 процентов, прогнозируют специалисты.
За нарушения требований государственного лицензирования предусмотрен штраф от 4 до 200 тысяч рублей, в зависимости от статуса нарушителя — ИП или организация. Вместо штрафа ИП и компаниям могут приостановить деятельность на срок до 90 дней, поясняет Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре.
Ранее URA.RU сообщило, что в ХМАО введены новые тарифы на отправку писем и бандеролей. Стоимости услуг стала выше на несколько рублей.
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