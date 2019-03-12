За нарушения УК и ТСЖ будут наказаны административными штрафами до 250 тысяч рублей Фото: Алексей Андронов © URA.RU

За плохую уборку снега на Ямале будут наказывать виновных должностных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона Дмитрия Артюхова.

Губернатор Артюхов отметил, что за последние дни жители округа не раз писали ему в соцсетях о проблемах с вывозом снега. «Люди недовольны работой коммунальных служб. Рассказывают, что некоторые дворы буквально находятся под завалами, транспорт экстренных служб не может попасть к месту вызова. Поручаю своему заместителю Сергею Карасеву взять под особый контроль организацию этой работы в муниципалитетах округа», — отметил ямальский губернатор.

Теперь в регионе пройдут плановые и внеплановые проверки результатов уборки снега. За нарушения УК и ТСЖ будут наказаны административными штрафами до 250 тысяч рублей или дисквалифицированы на три года.

Источник «URA.RU», знакомый с ситуацией, привел в пример сегодняшний случай в Муравленко — там на ребенка в детском саду с крыши упала куча снега. «К счастью, он закончился хорошо. Но ведь каждый год несчастные случаи происходят. Всего не предусмотришь. Но необходимо приложить все усилия для того, чтобы постараться предотвратить такие происшествия», — рассказал собеседник. Он отметил, что нести ответственность за нарушения будут не только УК и ТСЖ, но и местные чиновники. «В самых вопиющих случаях должностные лица могут лишиться своих постов», — добавил собеседник.

Ранее «URA.RU» сообщало, что губернатор Артюхов очень внимательно следит за обращениями, которые поступают к нему в соцсетях. В частности, глава региона после жалобы посетил долгострой в Тарко-Сале, где людям приходится жить в еще не сданных квартирах.