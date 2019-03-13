12 марта 2019

Опубликованы кадры потасовки со стрельбой в екатеринбургском ночном клубе. ВИДЕО

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 10:18
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Клипарт. Оружие. Челябинск, пистолет, убийство
Компании отметили 23 февраля со стрельбойФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Видео потасовки в ночном клубе Екатеринбурга, которая закончилась стрельбой, опубликовала полиция Екатеринбурга. Сообщается, что стрелял один из участников инцидента.

«В результате конфликта, который произошел в заведении, один из посетителей произвел несколько выстрелов из травматического пистолета», — сказано в пресс-релизе отделения по связям с общественностью УМВД РФ по Екатеринбургу. Полиция просит помощи в розыске очевидцев происшествия и пострадавших от стрельбы.

На видео между несколькими мужчинами происходит потасовка. Один из них достает оружие и несколько раз стреляет.

Конфликт произошел около шести часов утра, 24 февраля, в одном из ночных заведений в центре Екатеринбурга. Как рассказал силовикам задержанный стрелок, спиртного он не употреблял, а из пистолета стрелял в воздух, чтобы защитить себя. Но по записям с камер видеонаблюдения полицейские сделали вывод, что стрелявший мужчина открыл стрельбу из «хулиганских побуждений, а не в целях самозащиты».

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