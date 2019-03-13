Видео потасовки в ночном клубе Екатеринбурга, которая закончилась стрельбой, опубликовала полиция Екатеринбурга. Сообщается, что стрелял один из участников инцидента.
«В результате конфликта, который произошел в заведении, один из посетителей произвел несколько выстрелов из травматического пистолета», — сказано в пресс-релизе отделения по связям с общественностью УМВД РФ по Екатеринбургу. Полиция просит помощи в розыске очевидцев происшествия и пострадавших от стрельбы.
На видео между несколькими мужчинами происходит потасовка. Один из них достает оружие и несколько раз стреляет.
Конфликт произошел около шести часов утра, 24 февраля, в одном из ночных заведений в центре Екатеринбурга. Как рассказал силовикам задержанный стрелок, спиртного он не употреблял, а из пистолета стрелял в воздух, чтобы защитить себя. Но по записям с камер видеонаблюдения полицейские сделали вывод, что стрелявший мужчина открыл стрельбу из «хулиганских побуждений, а не в целях самозащиты».