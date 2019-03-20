Большинство уральских банков оказались во второй половине рейтинга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журнал Forbes составил рейтинг надежных банков России. В него попали и несколько уральских кредитных организаций — некоторые оказались в самом хвосте списка.

Самыми надежными участниками рейтинга стали «дочки» иностранных банков и крупнейшие российские банки. В первой тройке — Юникредит Банк, Райффайзенбанк и Росбанк. За ними следуют Сбербанк и ВТБ. Единственным представителем Урала в первой тридцатке стал тюменский Запсибкомбанк (28 место). На 42-й строчке разместился Челиндбанк.

В группу банков, которым «в случае проблем придется рассчитывать на свои силы», попали югорский Сургутнефтегазбанк (61 место), южноуральский Кредит Урал Банк (62 место), Меткомбанк (67 место) с головным офисом в Каменске-Уральском Свердловской области и Челябинвестбанк (74 место). У этих банков «сохраняется ограниченная подушка ликвидности», в случае дефолта их кредиторы имеют большие шансы получить свои вложения в процессе банкротства.

Немного выше риски у Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) — он занял 81 место. Про него, к слову, глава Сбербанка Герман Греф ранее сказал, что он отстал в диджитал-развитии «на десять лет». В последней десятке оказались банки «Кольцо Урала» и свердловский СКБ-банк (90 и 94 места соответственно), чьи риски составители рейтинга оценили несколько выше, чем у предыдущей группы.

«В каждой из пяти групп надежности банки занимают места в соответствии с рейтингами и размером активов», — пишет Forbes. Издание при составлении списка использовало данные международных и российских рейтинговых агентств.