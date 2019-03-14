Герман Греф назвал один из главных банков Урала отставшим на десять лет

Греф считает, что уральскому банку понадобится немного времени на развитие Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Сбербанка России Герман Греф заявил, что «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР, головной офис в Екатеринбурге) отстал в диджитал-развитии «на десять лет». Заявление прозвучало во время мастер-класса на финале конкурса «Лидеры России» в Сочи, когда банкир отвечал на вопросы участников.

Одна из девушек в зале представилась сотрудницей УБРиР и задала вопрос о предложении Центробанка РФ обязать все банки страны подключиться к системе быстрых платежей. Таким образом, «монополия» Сбербанка на рынке карточных услуг прекратится.

«Мы оказались большими на диджитал-рынке потому, что вовремя начали трансформироваться, а вы отстали, — сказал Греф. — Но вы видите, какую дорогу вам придется пробежать, боритесь, начинайте поднимать шум, регулятор на это реагирует».

При этом, глава Сбербанка отметил, что УБРиР — «маленький банк», поэтому ему понадобится меньше времени на развитие. Также Греф подчеркнул, что опасения регулятора ему понятны. Банкир заявил, что меньше всего любит монополии и меньше всего хочет превратить в неё Сбербанк.

УБРиР был основан в Екатеринбурге в 1990 году и считается одним из лидеров банковской отрасли Свердловской области. Компания входит в топ-30 крупнейших банков страны, по версии ЦБ.