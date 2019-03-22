Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков на заседании комитета по социальной политике Законодательного Собрания Свердловской области озвучил данные о демографической ситуации вообще и детской смертности в частности за 2018 год. И сравнил их с предыдущими годами.
По данным Морокова, количество детей в Свердловской области неумолимо сокращается. По официальным данным, в 2014 году в области родилось 62875 детей. В последующие годы эта цифра сокращалась и в 2018 году составила 50720 детей. При этом сократилась детская смертность. Если в 2014 году на 100 тысяч человек от 0 до 17 лет смертность составляла 81.8, то в 2018-м — 59.8.
Сократилась детская смертность из-за различных чрезвычайных ситуаций. В 2014 году в результате ЧП погибли 218 детей, в 2018-м — 140 человек. Дети стали меньше гибнуть при пожарах и ДТП. Но жаркое лето 2016 года дало резкое увеличение утонувших — 38 человек.
2018 год стал в своем роде рекордным — впервые за многие годы в Свердловской области за год не было зафиксировано ни одной смерти из-за передозировки наркотиков. По данным вице-президента фонда «Город без наркотиков» Тимофея Жукова, самая страшная ситуация наблюдалась в начале двухтысячных годов. «Тогда в год от передозировки умирало 120-130 детей. К 2005 году ситуацию удалось переломить, и в последующие годы эта цифра стремительно снижалась», — сообщил «URA.RU» Тимофей Жуков.