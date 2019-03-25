В Польше объяснили отказ приглашать Путина на годовщину Второй мировой войны

Владимир Путин не является персоной нон грата, заявили в Варшаве Фото: Сайт Президента России

Заместитель главы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил журналистам, почему российского лидера Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.

По словам политика, приглашения получили только члены Евросоюза и «Восточного партнерства». «Мы не идём историческим путём, мы не приглашаем все государства, как, например, мы не пригласили Японию», — приводит RT слова Мухи. При этом чиновник подчеркнул, что президент России не является персоной нон грата и может свободно приезжать в страну.

Ранее МИД России обвинил Варшаву в фальсификации истории Второй мировой войны. Поводом, к слову, стал именно отказ приглашать РФ к участию в памятных мероприятиях, посвященных 80 годовщине вторжения гитлеровских войск в Польшу.