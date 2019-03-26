В ХМАО избитый школьниками прокурор пытается уйти на пенсию

Прокурор Кондинского района ХМАО Игорь Банников, по уголовному делу об избиении которого проходят несколько подростков, написал заявление на выход в отставку. Об этом «URA.RU» сообщили несколько источников в силовых структурах региона.
«Банников понимает, что его карьера закончилась. Говорят, ему предложили место чиновника. Хочет туда уйти, но заявление ему пока не подписали», — говорит один инсайдер, знакомый с положением дел. Второй источник утверждает, что прокурору заявили: пенсия будет только после суда над подростками. «Банникову сказали: пока шумиха не уляжется — никакой отставки», — отмечает собеседник агентства.
В пресс-службе окружной прокуратуры заявили, что пока у них нет информации о попытках Банникова выйти на пенсию. С самим прокурором Кондинского района связаться не удалось. Как ранее сообщало «URA.RU», Банников был избит возле своего дома в конце 2018 года. По одной из версий, именно прокурор, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал драку с молодежью, однако сам Банников уверяет (копии его показаний есть в распоряжении «URA.RU»), что лишь сделал замечание подросткам, за что и был избит.
По подозрению в избиении силовика были задержаны двое молодых людей. Один из них ученик 11-го класса. В пресс-службе окружной прокуратуры ХМАО информацию о ходе уголовного дела не комментируют. В следственное управление СКР по ХМАО-Югре направлен официальный запрос.