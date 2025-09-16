В Ханты-Мансийске расширят автодром для подготовки призывников

В Ханты-Мансийске планируют модернизировать автодром ДОСААФ для подготовки допризывной молодежи и проведения мероприятий. Об этом сообщил глава города Максим Ряшин после встречи с руководителем местной автомобильной школы ДОСААФ России Тимофеем Загурным.
«Тимофей Анатольевич представил план по модернизации территории автодрома, который предусматривает расширение площади, оборудование дополнительных полос препятствий для подготовки допризывной молодежи. Это откроет возможности не только для качественной учебной работы, но и для проведения масштабных спортивных мероприятий и военно-полевых сборов», — отметил Ряшин в своем официальном telegram-канале.
Также стало известно, что муниципалитет передаст ДОСААФ автобус для обучения водителей категории «D». Сейчас в Ханты-Мансийске ощущается острая нехватка таких специалистов на рынке пассажирских перевозок. Договоренность о передаче транспорта была достигнута во время встречи.
