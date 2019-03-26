Китайская компания Huawei представила смартфоны нового поколения — P30 и P30 Pro. Оба гаджета оснащены 40-мегапиксельной основной и 32-мегапиксельной фронтальной камерами.
Модель P30 имеет 6,1-дюймовый экран, а ее Pro-версия — диагональ 6,47 дюймов, пишет RT. Дисплеи новых смартфонов Huawei выполнены по технологии OLED и поддерживают разрешение 2340×1080 точек.
Оформить предзаказ на смартфон китайской компании в России можно будет с 3 апреля. Стоимость модели составит P30 составит порядка 799 евро, а P30 Pro — около 999 евро.
Huawei P30 Pro представлен официально: самый крутой в мире зум https://t.co/ahK8iu7TcG pic.twitter.com/Raq6b6hKfE— Hi-Tech Mail.ru (@ht_mail_ru) 26 марта 2019 г.
Ранее смартфон Huawei Mate 20 Pro был признан лучшим устройством 2018-года. К такому выводу пришло экспертное жюри крупнейшей международной выставки Mobile World Congress 2019, прошедшей в феврале в Барселоне.