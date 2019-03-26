Стоимость новых моделей Huawei — от 799 евро Фото: flickr.com

Китайская компания Huawei представила смартфоны нового поколения — P30 и P30 Pro. Оба гаджета оснащены 40-мегапиксельной основной и 32-мегапиксельной фронтальной камерами.

Модель P30 имеет 6,1-дюймовый экран, а ее Pro-версия — диагональ 6,47 дюймов, пишет RT. Дисплеи новых смартфонов Huawei выполнены по технологии OLED и поддерживают разрешение 2340×1080 точек.

Оформить предзаказ на смартфон китайской компании в России можно будет с 3 апреля. Стоимость модели составит P30 составит порядка 799 евро, а P30 Pro — около 999 евро.

Ранее смартфон Huawei Mate 20 Pro был признан лучшим устройством 2018-года. К такому выводу пришло экспертное жюри крупнейшей международной выставки Mobile World Congress 2019, прошедшей в феврале в Барселоне.