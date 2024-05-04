В Москве сотрудники полиции задержали участника перестрелки на Коровинском шоссе. Об этом журналистам сообщил источник.
«Участника конфликта со стрельбой на Коровинском шоссе задержали», — передает информацию от источника telegram-канал
Корреспондент URA.RU отправил запрос в столичное ГУ МВД с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ ожидается.
Ссора между тремя мужчинами на Коровинском шоссе в Москве закончилась стрельбой. Двоих участников конфликта увезли на скорой, еще один сбежал до приезда полиции. Его объявили в розыск, силовики изучили записи с камер наблюдения.
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