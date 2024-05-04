04 мая 2024

Участника перестрелки на севере Москвы задержали. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Задержанный находится в отделе полиции Фото:

В Москве сотрудники полиции задержали участника перестрелки на Коровинском шоссе. Об этом журналистам сообщил источник.

«Участника конфликта со стрельбой на Коровинском шоссе задержали», — передает информацию от источника telegram-канал телеканала 360. В настоящее время задержанный находится в отделе полиции.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в столичное ГУ МВД с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ ожидается.

Ссора между тремя мужчинами на Коровинском шоссе в Москве закончилась стрельбой. Двоих участников конфликта увезли на скорой, еще один сбежал до приезда полиции. Его объявили в розыск, силовики изучили записи с камер наблюдения.

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В Москве сотрудники полиции задержали участника перестрелки на Коровинском шоссе. Об этом журналистам сообщил источник. «Участника конфликта со стрельбой на Коровинском шоссе задержали», — передает информацию от источника telegram-канал телеканала 360. В настоящее время задержанный находится в отделе полиции. Корреспондент URA.RU отправил запрос в столичное ГУ МВД с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ ожидается. Ссора между тремя мужчинами на Коровинском шоссе в Москве закончилась стрельбой. Двоих участников конфликта увезли на скорой, еще один сбежал до приезда полиции. Его объявили в розыск, силовики изучили записи с камер наблюдения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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