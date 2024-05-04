Участника перестрелки на севере Москвы задержали. Видео

05 мая 2024 в 00:22 Размер текста - 17 +

Задержанный находится в отделе полиции Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Москве сотрудники полиции задержали участника перестрелки на Коровинском шоссе. Об этом журналистам сообщил источник. «Участника конфликта со стрельбой на Коровинском шоссе задержали», — передает информацию от источника telegram-канал телеканала 360 . В настоящее время задержанный находится в отделе полиции. Корреспондент URA.RU отправил запрос в столичное ГУ МВД с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ ожидается. Ссора между тремя мужчинами на Коровинском шоссе в Москве закончилась стрельбой. Двоих участников конфликта увезли на скорой, еще один сбежал до приезда полиции. Его объявили в розыск, силовики изучили записи с камер наблюдения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве сотрудники полиции задержали участника перестрелки на Коровинском шоссе. Об этом журналистам сообщил источник. «Участника конфликта со стрельбой на Коровинском шоссе задержали», — передает информацию от источника telegram-канал телеканала 360. В настоящее время задержанный находится в отделе полиции. Корреспондент URA.RU отправил запрос в столичное ГУ МВД с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ ожидается. Ссора между тремя мужчинами на Коровинском шоссе в Москве закончилась стрельбой. Двоих участников конфликта увезли на скорой, еще один сбежал до приезда полиции. Его объявили в розыск, силовики изучили записи с камер наблюдения.