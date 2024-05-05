На Западе пообещали подтолкнуть Украину к выплате долгов

WSJ: кредиторы Украины скоро начнут требовать выплаты по долгам

05 мая 2024 в 09:30 Размер текста - 17 +

Кредиторами, владеющими еврооблигациями Украины, являются компании BlackRock и Pimco Фото: Официальный сайт президента Украины Группа держателей еврооблигаций, которые также являются кредиторами для Украины, начнут вскоре оказывать на Киев давление, чтобы тот начал выплачивать долги, несмотря на продолжение конфликта с Россией. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники. «Группа иностранных держателей облигаций <…> планирует оказать давление на Украину, чтобы она снова начала выплачивать проценты по своему долгу уже в следующем году. <…> Группа владеет примерно пятой частью непогашенных еврооблигаций Украины на сумму 20 миллиардов долларов», — передают американские журналисты, ссылаясь на свои источники, знакомые с ситуацией. Отмечается, что инвесторами являются компании BlackRock и Pimco. Они уже начали формировать отдельный комитет, а также наняли юристов из Weil Gotshal & Manges и банкиров из PJT Partners для проведения переговоров с Украиной с целью возвращения долгов. В Bloomberg ранее сообщали, что Украина начала готовить новый план по погашению долгов и закрытию бюджетного дефицита. По их словам, Киев рассматривает вариант, включающий расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов на случай прекращения военной и финансовой поддержки со стороны США и других стран Запада. На днях украинский депутат Александр Лукашев предложил обязать граждан выплачивать долги умерших родных, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группа держателей еврооблигаций, которые также являются кредиторами для Украины, начнут вскоре оказывать на Киев давление, чтобы тот начал выплачивать долги, несмотря на продолжение конфликта с Россией. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники. «Группа иностранных держателей облигаций <…> планирует оказать давление на Украину, чтобы она снова начала выплачивать проценты по своему долгу уже в следующем году. <…> Группа владеет примерно пятой частью непогашенных еврооблигаций Украины на сумму 20 миллиардов долларов», — передают американские журналисты, ссылаясь на свои источники, знакомые с ситуацией. Отмечается, что инвесторами являются компании BlackRock и Pimco. Они уже начали формировать отдельный комитет, а также наняли юристов из Weil Gotshal & Manges и банкиров из PJT Partners для проведения переговоров с Украиной с целью возвращения долгов. В Bloomberg ранее сообщали, что Украина начала готовить новый план по погашению долгов и закрытию бюджетного дефицита. По их словам, Киев рассматривает вариант, включающий расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов на случай прекращения военной и финансовой поддержки со стороны США и других стран Запада. На днях украинский депутат Александр Лукашев предложил обязать граждан выплачивать долги умерших родных, передает RT.