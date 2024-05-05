РИАН раскрыл подробности о возможном фигуранте дела «Крокуса», убитого в Ленобласти

РИАН: ликвидированный диверсант Сурнов покинул РФ из-за мобилизации
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Николай Сурнов перебрался в Литву после начала частичной мобилизации Фото:
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Ликвидированный сотрудниками ФСБ диверсант Николай Сурнов, являвшийся также предполагаемым фигурантом дела о трагедии в «Крокусе», покинул Россию с началом частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Об этом сообщили знакомые погибшего.

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До отъезда из РФ Сурнов более 10 лет владел гаражом, где ремонтировал автомобили. «Как мне сказали, он за один день ключи оставил и уехал (из России в 2022 году) после объявления мобилизации», — рассказал один из знакомых диверсанта в беседе с РИА Новости.

Уточняется, что для знакомых Сурнова стало неожиданностью его намерение проводить теракты в России. По их словам, он не вел себя подозрительно. Кто-то вовсе заявил, что мужчина отлавливал воров рядом с гаражом, которым владел.

О ликвидации Сурнова в ФСБ сообщили 3 мая, передает RT. По данным службы безопасности диверсант был убит в Гатчинском районе Ленинградской области. В спецслужбах также заявили, что мужчина проживал в Литве и планировал теракты на территории РФ. Также он намеревался уничтожать объекты Минобороны России. Помимо этого, предполагалось, что он мог быть пособником террористов, виновных в трагедии в «Крокусе» 22 марта, сообщает телеканал 360.

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Ликвидированный сотрудниками ФСБ диверсант Николай Сурнов, являвшийся также предполагаемым фигурантом дела о трагедии в «Крокусе», покинул Россию с началом частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Об этом сообщили знакомые погибшего. До отъезда из РФ Сурнов более 10 лет владел гаражом, где ремонтировал автомобили. «Как мне сказали, он за один день ключи оставил и уехал (из России в 2022 году) после объявления мобилизации», — рассказал один из знакомых диверсанта в беседе с РИА Новости. Уточняется, что для знакомых Сурнова стало неожиданностью его намерение проводить теракты в России. По их словам, он не вел себя подозрительно. Кто-то вовсе заявил, что мужчина отлавливал воров рядом с гаражом, которым владел. О ликвидации Сурнова в ФСБ сообщили 3 мая, передает RT. По данным службы безопасности диверсант был убит в Гатчинском районе Ленинградской области. В спецслужбах также заявили, что мужчина проживал в Литве и планировал теракты на территории РФ. Также он намеревался уничтожать объекты Минобороны России. Помимо этого, предполагалось, что он мог быть пособником террористов, виновных в трагедии в «Крокусе» 22 марта, сообщает телеканал 360.
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