РИАН раскрыл подробности о возможном фигуранте дела «Крокуса», убитого в Ленобласти

РИАН: ликвидированный диверсант Сурнов покинул РФ из-за мобилизации

05 мая 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

Николай Сурнов перебрался в Литву после начала частичной мобилизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Ликвидированный сотрудниками ФСБ диверсант Николай Сурнов, являвшийся также предполагаемым фигурантом дела о трагедии в «Крокусе», покинул Россию с началом частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Об этом сообщили знакомые погибшего. Новость по теме ФСБ ликвидировала украинского агента, готовившего теракты в РФ: подробности задержания До отъезда из РФ Сурнов более 10 лет владел гаражом, где ремонтировал автомобили. «Как мне сказали, он за один день ключи оставил и уехал (из России в 2022 году) после объявления мобилизации», — рассказал один из знакомых диверсанта в беседе с РИА Новости. Уточняется, что для знакомых Сурнова стало неожиданностью его намерение проводить теракты в России. По их словам, он не вел себя подозрительно. Кто-то вовсе заявил, что мужчина отлавливал воров рядом с гаражом, которым владел. О ликвидации Сурнова в ФСБ сообщили 3 мая, передает RT. По данным службы безопасности диверсант был убит в Гатчинском районе Ленинградской области. В спецслужбах также заявили, что мужчина проживал в Литве и планировал теракты на территории РФ. Также он намеревался уничтожать объекты Минобороны России. Помимо этого, предполагалось, что он мог быть пособником террористов, виновных в трагедии в «Крокусе» 22 марта, сообщает телеканал 360 . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ликвидированный сотрудниками ФСБ диверсант Николай Сурнов, являвшийся также предполагаемым фигурантом дела о трагедии в «Крокусе», покинул Россию с началом частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Об этом сообщили знакомые погибшего. До отъезда из РФ Сурнов более 10 лет владел гаражом, где ремонтировал автомобили. «Как мне сказали, он за один день ключи оставил и уехал (из России в 2022 году) после объявления мобилизации», — рассказал один из знакомых диверсанта в беседе с РИА Новости. Уточняется, что для знакомых Сурнова стало неожиданностью его намерение проводить теракты в России. По их словам, он не вел себя подозрительно. Кто-то вовсе заявил, что мужчина отлавливал воров рядом с гаражом, которым владел. О ликвидации Сурнова в ФСБ сообщили 3 мая, передает RT. По данным службы безопасности диверсант был убит в Гатчинском районе Ленинградской области. В спецслужбах также заявили, что мужчина проживал в Литве и планировал теракты на территории РФ. Также он намеревался уничтожать объекты Минобороны России. Помимо этого, предполагалось, что он мог быть пособником террористов, виновных в трагедии в «Крокусе» 22 марта, сообщает телеканал 360.