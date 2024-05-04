В Бундесвере произошла очередная масштабная утечка информации

05 мая 2024 в 05:47 Размер текста - 17 +

В сети Интернет оказались данные о видеоконференциях Бундесвера Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Более 6000 видеоконференций Бундесвера оказались в открытом доступе в сети Интернет. О масштабной утечке данных из-за атак хакеров сообщили власти Германии. «По данным ответственных министерств, власти Германии подвергаются нападкам хакеров и шпионов. К вечеру пятницы информацию о более чем 6000 видеоконференциях Бундесвера можно было найти в открытом доступе в Интернете», — передает издание Berliner Zeitung информацию германских властей. В открытый доступ попали даты, время, продолжительность видеовстреч, а также тема и приглашающий человек. В Бундесвере добавили, что содержание видеоконференций не опубликовано в открытом доступе, так как система безопасности сразу отследит несанкционированных участников. Несколько недель назад уже происходила утечка данных из Бундесвера. Главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора немецких офицеров, касающегося поставок Киеву ракет Taurus, а также плана атаки на Крымский мост. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что будет организована проверка военных, чей разговор был слит. Виновным в утечке признали начальника отдела операций и учений командования ВВС Бундесвера Франка Грефе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более 6000 видеоконференций Бундесвера оказались в открытом доступе в сети Интернет. О масштабной утечке данных из-за атак хакеров сообщили власти Германии. «По данным ответственных министерств, власти Германии подвергаются нападкам хакеров и шпионов. К вечеру пятницы информацию о более чем 6000 видеоконференциях Бундесвера можно было найти в открытом доступе в Интернете», — передает издание Berliner Zeitung информацию германских властей. В открытый доступ попали даты, время, продолжительность видеовстреч, а также тема и приглашающий человек. В Бундесвере добавили, что содержание видеоконференций не опубликовано в открытом доступе, так как система безопасности сразу отследит несанкционированных участников. Несколько недель назад уже происходила утечка данных из Бундесвера. Главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора немецких офицеров, касающегося поставок Киеву ракет Taurus, а также плана атаки на Крымский мост. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что будет организована проверка военных, чей разговор был слит. Виновным в утечке признали начальника отдела операций и учений командования ВВС Бундесвера Франка Грефе.