Латвийская компания попросила снять запрет на покупку запчастей из России

Железнодорожная компания из Латвии AS Pasazieru vilciens, занимающаяся перевозками пассажиров, просит сделать исключение для себя, касаемо запрета на поставки запчастей из России и Беларуси. Свою просьбу она обосновывает тем, что большая часть латвийских поездов были спроектированы во времена СССР. И соответствующие запчасти не производятся странами Евросоюза. Об этом сообщает TVNET.
«Pasazieru vilciens призывает сделать исключение из законопроекта об исключении из закупок товаров и услуг, происходящих из России и Белоруссии. <…> Старые электро и дизельные поезда, используемые PV, были спроектированы во времена СССР, поэтому невозможно заменить большое количество запасных частей деталями, которые производят страны ЕС», —
В соответствующем письме представители компании подчеркнули, что отсутствие необходимых запчастей существенно повлияет на перевозки в стране. В связи с этим страна не сможет обеспечивать безопасные и непрерывные транспортные услуги.
Латвия присоединилась к международным санкциями против России после начала спецоперации на Украине. В ответ на это в МИД РФ пообещали прибалтийским странам экономические санкции в ответ на враждебность.
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