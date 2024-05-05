Латвийская компания попросила снять запрет на покупку запчастей из России

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Передача тысячного электровоза 2ЭС6 «Синара» Российским железным дорогам на заводе «Уральские локомотивы». Свердловская область, Верхняя Пышма, уральские локомотивы, конвейер, сборка, завод, цех, производство, колесо поезда
Из-за санкций против РФ Латвия не сможет осуществлять железнодорожные перевозки, передает TVNET Фото:
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Железнодорожная компания из Латвии AS Pasazieru vilciens, занимающаяся перевозками пассажиров, просит сделать исключение для себя, касаемо запрета на поставки запчастей из России и Беларуси. Свою просьбу она обосновывает тем, что большая часть латвийских поездов были спроектированы во времена СССР. И соответствующие запчасти не производятся странами Евросоюза. Об этом сообщает TVNET.

«Pasazieru vilciens призывает сделать исключение из законопроекта об исключении из закупок товаров и услуг, происходящих из России и Белоруссии. <…> Старые электро и дизельные поезда, используемые PV, были спроектированы во времена СССР, поэтому невозможно заменить большое количество запасных частей деталями, которые производят страны ЕС», — передают авторы латвийского издания.

В соответствующем письме представители компании подчеркнули, что отсутствие необходимых запчастей существенно повлияет на перевозки в стране. В связи с этим страна не сможет обеспечивать безопасные и непрерывные транспортные услуги.

Латвия присоединилась к международным санкциями против России после начала спецоперации на Украине. В ответ на это в МИД РФ пообещали прибалтийским странам экономические санкции в ответ на враждебность.

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Железнодорожная компания из Латвии AS Pasazieru vilciens, занимающаяся перевозками пассажиров, просит сделать исключение для себя, касаемо запрета на поставки запчастей из России и Беларуси. Свою просьбу она обосновывает тем, что большая часть латвийских поездов были спроектированы во времена СССР. И соответствующие запчасти не производятся странами Евросоюза. Об этом сообщает TVNET. «Pasazieru vilciens призывает сделать исключение из законопроекта об исключении из закупок товаров и услуг, происходящих из России и Белоруссии. <…> Старые электро и дизельные поезда, используемые PV, были спроектированы во времена СССР, поэтому невозможно заменить большое количество запасных частей деталями, которые производят страны ЕС», — передают авторы латвийского издания. В соответствующем письме представители компании подчеркнули, что отсутствие необходимых запчастей существенно повлияет на перевозки в стране. В связи с этим страна не сможет обеспечивать безопасные и непрерывные транспортные услуги. Латвия присоединилась к международным санкциями против России после начала спецоперации на Украине. В ответ на это в МИД РФ пообещали прибалтийским странам экономические санкции в ответ на враждебность.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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