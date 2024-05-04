В Германии огорчились провалом санкций против РФ

Welt: планы Запада нанести удар по авиаперевозкам в России провалились

05 мая 2024 в 07:35 Размер текста - 17 +

Гражданская авиация в РФ продолжает функционировать, несмотря на санкции, пишет Die Welt Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ключевые санкции Запада в отношении авиаперевозок в России провалились. Об этом написали в немецкой газете Die Welt, отметив, что гражданский воздушный транспорт в РФ продолжает функционировать. «Ключевые санкции Запада против России не возымели действия. <…> Эмбарго против российской гражданской авиации было одной из первых мер ЕС после начала конфликта. Оно должно ударить по чувствительному месту государства», — говорится в газете. В статье уточнили, что в 2022 году, когда начали вводиться ограничения, многие российские самолеты «простаивали». Однако уже в 2023 году количество рейсов увеличилось примерно на 20 тысяч. Ранее немецкий журналист Габор Штайнгарт заявил, что антироссийские ограничения имели лишь краткосрочный эффект. По его словам, Россию так и не удалось «поставить на колени», пишет «Ридус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ключевые санкции Запада в отношении авиаперевозок в России провалились. Об этом написали в немецкой газете Die Welt, отметив, что гражданский воздушный транспорт в РФ продолжает функционировать. «Ключевые санкции Запада против России не возымели действия. <…> Эмбарго против российской гражданской авиации было одной из первых мер ЕС после начала конфликта. Оно должно ударить по чувствительному месту государства», — говорится в газете. В статье уточнили, что в 2022 году, когда начали вводиться ограничения, многие российские самолеты «простаивали». Однако уже в 2023 году количество рейсов увеличилось примерно на 20 тысяч. Ранее немецкий журналист Габор Штайнгарт заявил, что антироссийские ограничения имели лишь краткосрочный эффект. По его словам, Россию так и не удалось «поставить на колени», пишет «Ридус».