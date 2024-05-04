В Германии огорчились провалом санкций против РФ

Ключевые санкции Запада в отношении авиаперевозок в России провалились. Об этом написали в немецкой газете Die Welt, отметив, что гражданский воздушный транспорт в РФ продолжает функционировать.
«Ключевые санкции Запада против России не возымели действия. <…> Эмбарго против российской гражданской авиации было одной из первых мер ЕС после начала конфликта. Оно должно ударить по чувствительному месту государства», — говорится в газете.
В статье уточнили, что в 2022 году, когда начали вводиться ограничения, многие российские самолеты «простаивали». Однако уже в 2023 году количество рейсов увеличилось примерно на 20 тысяч.
Ранее немецкий журналист Габор Штайнгарт заявил, что антироссийские ограничения имели лишь краткосрочный эффект. По его словам, Россию так и не удалось «поставить на колени», пишет «Ридус».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.