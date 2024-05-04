04 мая 2024

В Германии огорчились провалом санкций против РФ

Welt: планы Запада нанести удар по авиаперевозкам в России провалились
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Взлет и посадка самолетов в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, авиация, canadair regional jet, vq-bna
Гражданская авиация в РФ продолжает функционировать, несмотря на санкции, пишет Die Welt Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Ключевые санкции Запада в отношении авиаперевозок в России провалились. Об этом написали в немецкой газете Die Welt, отметив, что гражданский воздушный транспорт в РФ продолжает функционировать.

«Ключевые санкции Запада против России не возымели действия. <…> Эмбарго против российской гражданской авиации было одной из первых мер ЕС после начала конфликта. Оно должно ударить по чувствительному месту государства», — говорится в газете.

В статье уточнили, что в 2022 году, когда начали вводиться ограничения, многие российские самолеты «простаивали». Однако уже в 2023 году количество рейсов увеличилось примерно на 20 тысяч.

Ранее немецкий журналист Габор Штайнгарт заявил, что антироссийские ограничения имели лишь краткосрочный эффект. По его словам, Россию так и не удалось «поставить на колени», пишет «Ридус».

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Ключевые санкции Запада в отношении авиаперевозок в России провалились. Об этом написали в немецкой газете Die Welt, отметив, что гражданский воздушный транспорт в РФ продолжает функционировать. «Ключевые санкции Запада против России не возымели действия. <…> Эмбарго против российской гражданской авиации было одной из первых мер ЕС после начала конфликта. Оно должно ударить по чувствительному месту государства», — говорится в газете. В статье уточнили, что в 2022 году, когда начали вводиться ограничения, многие российские самолеты «простаивали». Однако уже в 2023 году количество рейсов увеличилось примерно на 20 тысяч. Ранее немецкий журналист Габор Штайнгарт заявил, что антироссийские ограничения имели лишь краткосрочный эффект. По его словам, Россию так и не удалось «поставить на колени», пишет «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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