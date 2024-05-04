Греческого полицейского задержали в храме Гроба Господня: что известно к этому часу

Neostrategy: греческого полицейского задержали в храме Гроба Господня

05 мая 2024 в 08:34 Размер текста - 17 +

Греческого полицейского освободили через некоторое время после ареста, заявили дипломатические источники Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Иерусалиме 5 мая двое израильских полицейских задержали греческого правоохранителя в храме Гроба Господня во время церемонии снисхождения Благодатного огня. Происшествие вызвало негодование со стороны оппозиции в Греции, однако протеста со стороны официальных ведомств страны не было. URA.RU приводит информацию, известную об инциденте на данный момент. Что произошло Израильские стражи прядка задержали полицейского из охраны генконсула Греции на глазах у сотен паломников в храме Гроба Господня. О происшествии сообщил портал Neostrategy. Официальные причины задержания правоохранителя пока не известны. По данным турецкой прессы, арест произошел после жалобы на ссору в храме. По словам очевидцев, полицейские напали на охрану греческого генконсула. Кроме того, в прессе утверждают, что правоохранитель просто выполнял свою работу, вмешавшись в хаос, который возник в храме. Как отреагировала Греция Официальные лица Греции не стали протестовать, а лишь заявили, что ведется расследование инцидента и устанавливаются причины задержания. При этом греческая оппозиционная партия СИРИЗА потребовала у МИДа страны предоставить разъяснения по поводу произошедшего, передает NewsBeast. Фракция также призвала дипведомство проинформировать делегацию Греции назвав инцидент очень серьезным. Последствия ареста Несмотря на задержание и арест полицейского, спустя некоторое время правоохранитель был освобожден властями Израиля. Об этом сообщило греческое агентство Liberal со ссылкой на дипломатические источники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Иерусалиме 5 мая двое израильских полицейских задержали греческого правоохранителя в храме Гроба Господня во время церемонии снисхождения Благодатного огня. Происшествие вызвало негодование со стороны оппозиции в Греции, однако протеста со стороны официальных ведомств страны не было. URA.RU приводит информацию, известную об инциденте на данный момент. Израильские стражи прядка задержали полицейского из охраны генконсула Греции на глазах у сотен паломников в храме Гроба Господня. О происшествии сообщил портал Neostrategy. Официальные причины задержания правоохранителя пока не известны. По данным турецкой прессы, арест произошел после жалобы на ссору в храме. По словам очевидцев, полицейские напали на охрану греческого генконсула. Кроме того, в прессе утверждают, что правоохранитель просто выполнял свою работу, вмешавшись в хаос, который возник в храме. Официальные лица Греции не стали протестовать, а лишь заявили, что ведется расследование инцидента и устанавливаются причины задержания. При этом греческая оппозиционная партия СИРИЗА потребовала у МИДа страны предоставить разъяснения по поводу произошедшего, передает NewsBeast. Фракция также призвала дипведомство проинформировать делегацию Греции назвав инцидент очень серьезным. Несмотря на задержание и арест полицейского, спустя некоторое время правоохранитель был освобожден властями Израиля. Об этом сообщило греческое агентство Liberal со ссылкой на дипломатические источники.