Над Крымом сбито 4 ракеты ATACMS: карта спецоперации на 4 мая

Минобороны РФ сообщило об отражении 4 ракет ATACMS над Крымом
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Система ПВО сбила четыре ракеты над Крымом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 4 мая российская система ПВО сбила четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. На артемовском направлении продолжаются бои за Часов Яр. Карта боев на Украине к 4 мая — в материале URA.RU.

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Атака на Крым

В Минобороны России сообщили о ночной атаке ВСУ на Крымский полуостров. По данным ведомства, средствами ПВО было сбито четыре ракеты ATACMS.

Обстрел Донецка

Украинские силы в ночь на 4 мая атаковали Донецк. В результате обстрела пострадала супружеская пара, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Северское направление

Российские десантники с помощью расчетов гаубиц Д-30 ударили по опорному пункту и уничтожили до отделения украинской пехоты. По данным Минобороны, также были подавлены минометные расчеты, мешавшие российским бойцам продвинуться к передовым позициям у населенного пункта Раздоловка.

Херсонское направление

Группировка войск «Днепр» расчетом реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» поразили опорники ВСУ на правом берегу Днепра. В Минобороны уточнили, что корректировка стрельбы осуществлялась с помощью беспилотников.

Артемовское направление

Продолжаются ожесточенные бои за Часов Яр. Также идут сражения в районе Ивановского (Красного), заявил полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин в беседе с «Украина.ру». По его словам, российская авиация также атакует позиции ВСУ в заказнике Ступки Голубовские-2 и в Лиственном лесу.

Харьковское направление

Встречные бои идут близ Синьковки, Ивановки и Берестового, уточнил Алехин. По его словам, армия РФ расширила зону контроля в населенном пункте Кисловка, а также в его окрестностях.

Запорожское направление

Продолжаются взаимные обстрелы в районе Работино. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в своем telegram-канале.

Донецкое и южнодонецкое направления

На южнодонецком участке российские бойцы закрепились на окраинах Урожайного и Старомайорского. Также на донецком направлении идут бои в Новомихайловке и Красногоровке, заявил Царев.

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В ночь на 4 мая российская система ПВО сбила четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. На артемовском направлении продолжаются бои за Часов Яр. Карта боев на Украине к 4 мая — в материале URA.RU. В Минобороны России сообщили о ночной атаке ВСУ на Крымский полуостров. По данным ведомства, средствами ПВО было сбито четыре ракеты ATACMS. Украинские силы в ночь на 4 мая атаковали Донецк. В результате обстрела пострадала супружеская пара, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Российские десантники с помощью расчетов гаубиц Д-30 ударили по опорному пункту и уничтожили до отделения украинской пехоты. По данным Минобороны, также были подавлены минометные расчеты, мешавшие российским бойцам продвинуться к передовым позициям у населенного пункта Раздоловка. Группировка войск «Днепр» расчетом реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» поразили опорники ВСУ на правом берегу Днепра. В Минобороны уточнили, что корректировка стрельбы осуществлялась с помощью беспилотников. Продолжаются ожесточенные бои за Часов Яр. Также идут сражения в районе Ивановского (Красного), заявил полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин в беседе с «Украина.ру». По его словам, российская авиация также атакует позиции ВСУ в заказнике Ступки Голубовские-2 и в Лиственном лесу. Встречные бои идут близ Синьковки, Ивановки и Берестового, уточнил Алехин. По его словам, армия РФ расширила зону контроля в населенном пункте Кисловка, а также в его окрестностях. Продолжаются взаимные обстрелы в районе Работино. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в своем telegram-канале. На южнодонецком участке российские бойцы закрепились на окраинах Урожайного и Старомайорского. Также на донецком направлении идут бои в Новомихайловке и Красногоровке, заявил Царев.
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