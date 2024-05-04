Над Крымом сбито 4 ракеты ATACMS: карта спецоперации на 4 мая

Минобороны РФ сообщило об отражении 4 ракет ATACMS над Крымом

04 мая 2024 в 10:42 Размер текста - 17 +

Система ПВО сбила четыре ракеты над Крымом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ночь на 4 мая российская система ПВО сбила четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. На артемовском направлении продолжаются бои за Часов Яр. Карта боев на Украине к 4 мая — в материале URA.RU. Обозначения для интерактивной карты URA.RU Атака на Крым В Минобороны России сообщили о ночной атаке ВСУ на Крымский полуостров. По данным ведомства, средствами ПВО было сбито четыре ракеты ATACMS. Обстрел Донецка Украинские силы в ночь на 4 мая атаковали Донецк. В результате обстрела пострадала супружеская пара, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Северское направление Российские десантники с помощью расчетов гаубиц Д-30 ударили по опорному пункту и уничтожили до отделения украинской пехоты. По данным Минобороны, также были подавлены минометные расчеты, мешавшие российским бойцам продвинуться к передовым позициям у населенного пункта Раздоловка. Херсонское направление Группировка войск «Днепр» расчетом реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» поразили опорники ВСУ на правом берегу Днепра. В Минобороны уточнили, что корректировка стрельбы осуществлялась с помощью беспилотников. Артемовское направление Продолжаются ожесточенные бои за Часов Яр. Также идут сражения в районе Ивановского (Красного), заявил полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин в беседе с «Украина.ру». По его словам, российская авиация также атакует позиции ВСУ в заказнике Ступки Голубовские-2 и в Лиственном лесу. Харьковское направление Встречные бои идут близ Синьковки, Ивановки и Берестового, уточнил Алехин. По его словам, армия РФ расширила зону контроля в населенном пункте Кисловка, а также в его окрестностях. Запорожское направление Продолжаются взаимные обстрелы в районе Работино. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в своем telegram-канале. Донецкое и южнодонецкое направления На южнодонецком участке российские бойцы закрепились на окраинах Урожайного и Старомайорского. Также на донецком направлении идут бои в Новомихайловке и Красногоровке, заявил Царев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ночь на 4 мая российская система ПВО сбила четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. На артемовском направлении продолжаются бои за Часов Яр. Карта боев на Украине к 4 мая — в материале URA.RU. В Минобороны России сообщили о ночной атаке ВСУ на Крымский полуостров. По данным ведомства, средствами ПВО было сбито четыре ракеты ATACMS. Украинские силы в ночь на 4 мая атаковали Донецк. В результате обстрела пострадала супружеская пара, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Российские десантники с помощью расчетов гаубиц Д-30 ударили по опорному пункту и уничтожили до отделения украинской пехоты. По данным Минобороны, также были подавлены минометные расчеты, мешавшие российским бойцам продвинуться к передовым позициям у населенного пункта Раздоловка. Группировка войск «Днепр» расчетом реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» поразили опорники ВСУ на правом берегу Днепра. В Минобороны уточнили, что корректировка стрельбы осуществлялась с помощью беспилотников. Продолжаются ожесточенные бои за Часов Яр. Также идут сражения в районе Ивановского (Красного), заявил полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин в беседе с «Украина.ру». По его словам, российская авиация также атакует позиции ВСУ в заказнике Ступки Голубовские-2 и в Лиственном лесу. Встречные бои идут близ Синьковки, Ивановки и Берестового, уточнил Алехин. По его словам, армия РФ расширила зону контроля в населенном пункте Кисловка, а также в его окрестностях. Продолжаются взаимные обстрелы в районе Работино. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в своем telegram-канале. На южнодонецком участке российские бойцы закрепились на окраинах Урожайного и Старомайорского. Также на донецком направлении идут бои в Новомихайловке и Красногоровке, заявил Царев.