Над Крымом сбито 4 ракеты ATACMS: карта спецоперации на 4 мая

В ночь на 4 мая российская система ПВО сбила четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. На артемовском направлении продолжаются бои за Часов Яр. Карта боев на Украине к 4 мая — в материале URA.RU.
Атака на Крым
В Минобороны России сообщили о ночной атаке ВСУ на Крымский полуостров. По данным ведомства, средствами ПВО было сбито четыре ракеты ATACMS.
Обстрел Донецка
Украинские силы в ночь на 4 мая атаковали Донецк. В результате обстрела пострадала супружеская пара, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Северское направление
Российские десантники с помощью расчетов гаубиц Д-30 ударили по опорному пункту и уничтожили до отделения украинской пехоты. По данным Минобороны, также были подавлены минометные расчеты, мешавшие российским бойцам продвинуться к передовым позициям у населенного пункта Раздоловка.
Херсонское направление
Группировка войск «Днепр» расчетом реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» поразили опорники ВСУ на правом берегу Днепра. В Минобороны уточнили, что корректировка стрельбы осуществлялась с помощью беспилотников.
Артемовское направление
Продолжаются ожесточенные бои за Часов Яр. Также идут сражения в районе Ивановского (Красного), заявил полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин в беседе с «Украина.ру». По его словам, российская авиация также атакует позиции ВСУ в заказнике Ступки Голубовские-2 и в Лиственном лесу.
Харьковское направление
Встречные бои идут близ Синьковки, Ивановки и Берестового, уточнил Алехин. По его словам, армия РФ расширила зону контроля в населенном пункте Кисловка, а также в его окрестностях.
Запорожское направление
Продолжаются взаимные обстрелы в районе Работино. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в своем telegram-канале.
Донецкое и южнодонецкое направления
На южнодонецком участке российские бойцы закрепились на окраинах Урожайного и Старомайорского. Также на донецком направлении идут бои в Новомихайловке и Красногоровке, заявил Царев.
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