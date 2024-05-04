04 мая 2024

Кабмин РФ придумал новый способ бороться с нелегалами

Кабмин РФ создаст комиссию по борьбе с нелегальной занятостью
© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия в администрации Екатеринбурга. Екатеринбург , документы, подпись документов, деловые бумаги, официально
Специальные комиссии должны быть созданы в регионах в течение трех месяцев Фото:

Правительство РФ решило создать комиссии по противодействию нелегальной занятости в субъектах страны. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

«В целях противодействия нелегальной занятости в Российской Федерации утвердить положение о создании и деятельности межведомственных комиссий субъектов РФ. Основная задача — мониторинг результатов работы по противодействию нелегальной занятости», — сообщается в документе на сайте. Постановление подписано 3 мая.

На создание вышеуказанных комиссий, исполнительным органам субъектов РФ отводится три месяца. Контроль за этим процессом возлагается на Минтруд.

Минтруд по итогам 2022 года выявил более 663 тысяч россиян, работавших неофициально, передает «Национальная служба новостей». В ведомстве отметили необходимость прописать в законодательстве понятия теневой и платформенной занятости, а также создать и вести общедоступный реестр работодателей, у которых выявили нелегальных работников.

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Правительство РФ решило создать комиссии по противодействию нелегальной занятости в субъектах страны. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. «В целях противодействия нелегальной занятости в Российской Федерации утвердить положение о создании и деятельности межведомственных комиссий субъектов РФ. Основная задача — мониторинг результатов работы по противодействию нелегальной занятости», — сообщается в документе на сайте. Постановление подписано 3 мая. На создание вышеуказанных комиссий, исполнительным органам субъектов РФ отводится три месяца. Контроль за этим процессом возлагается на Минтруд. Минтруд по итогам 2022 года выявил более 663 тысяч россиян, работавших неофициально, передает «Национальная служба новостей». В ведомстве отметили необходимость прописать в законодательстве понятия теневой и платформенной занятости, а также создать и вести общедоступный реестр работодателей, у которых выявили нелегальных работников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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