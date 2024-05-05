Иностранные бойцы в зоне СВО отпраздновали Пасху с российскими военными. Видео

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Сербских военных ознакомили с русскими традициями Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сербские военные отпраздновали Пасху с российскими бойцами в зоне спецоперации на Украине. Об этом пишет telegram-канал Shot.

По данным авторов канала, сербы присоединились к празднованию православного праздника с бойцами РФ. Уточняется, что волонтеры «Народного фронта» привезли военным куличи. «Сербы и русы — братья навек», — заявил один из сербских солдат.

Также иностранным военным с позывными «Биба», «Боба» и «Игорь» рассказали о русских традициях и обычаях. Сербские бойцы остались довольны, сообщает Shot.

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Сербские военные отпраздновали Пасху с российскими бойцами в зоне спецоперации на Украине. Об этом пишет telegram-канал Shot. По данным авторов канала, сербы присоединились к празднованию православного праздника с бойцами РФ. Уточняется, что волонтеры «Народного фронта» привезли военным куличи. «Сербы и русы — братья навек», — заявил один из сербских солдат. Также иностранным военным с позывными «Биба», «Боба» и «Игорь» рассказали о русских традициях и обычаях. Сербские бойцы остались довольны, сообщает Shot.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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