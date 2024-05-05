Иностранные бойцы в зоне СВО отпраздновали Пасху с российскими военными. Видео

05 мая 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Сербских военных ознакомили с русскими традициями Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сербские военные отпраздновали Пасху с российскими бойцами в зоне спецоперации на Украине. Об этом пишет telegram-канал Shot. По данным авторов канала, сербы присоединились к празднованию православного праздника с бойцами РФ. Уточняется, что волонтеры «Народного фронта» привезли военным куличи. «Сербы и русы — братья навек», — заявил один из сербских солдат. Также иностранным военным с позывными «Биба», «Боба» и «Игорь» рассказали о русских традициях и обычаях. Сербские бойцы остались довольны, сообщает Shot. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сербские военные отпраздновали Пасху с российскими бойцами в зоне спецоперации на Украине. Об этом пишет telegram-канал Shot. По данным авторов канала, сербы присоединились к празднованию православного праздника с бойцами РФ. Уточняется, что волонтеры «Народного фронта» привезли военным куличи. «Сербы и русы — братья навек», — заявил один из сербских солдат. Также иностранным военным с позывными «Биба», «Боба» и «Игорь» рассказали о русских традициях и обычаях. Сербские бойцы остались довольны, сообщает Shot.