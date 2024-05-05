Сербских военных ознакомили с русскими традициями
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Сербские военные отпраздновали Пасху с российскими бойцами в зоне спецоперации на Украине. Об этом пишет telegram-канал Shot.
По данным авторов канала, сербы присоединились к празднованию православного праздника с бойцами РФ. Уточняется, что волонтеры «Народного фронта» привезли военным куличи. «Сербы и русы — братья навек», — заявил один из сербских солдат.
Также иностранным военным с позывными «Биба», «Боба» и «Игорь» рассказали о русских традициях и обычаях. Сербские бойцы остались довольны, сообщает Shot.
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