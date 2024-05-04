04 мая 2024

США назвали Саудовской Аравии условие для подписания военного договора

FT: США подпишут договор с Саудовской Аравией при улучшении отношений с Израилем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент США. stock, Джейк Салливан,  stock
Джейк Салливан считает, что оборонное соглашение невозможно без «мира» с Израилем, передает FT Фото:

США подпишут оборонное соглашение с Саудовской Аравией только в том случае, если та согласится на нормализацию отношений с Израилем. Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов Джо Байдена Джейк Салливан.

«Джейк Салливан сказал, что администрация Байдена не станет подписывать соглашение по обороне с Саудовской Аравией, если королевство и Израиль не согласятся нормализовать отношения», — пишет газета Financial Times. Салливан считает, что эти вопросы являются частью комплексного видения.

Ранее Bloomberg сообщал о возможности соглашения между Штатами и Саудовской Аравией о ближневосточной обороне. Авторы считают, что такой пакт послужит стимулом Израилю для прекращения войны с ХАМАС. Что касается Саудовской Аравии, то это позволит ей получить современное вооружение из США.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США подпишут оборонное соглашение с Саудовской Аравией только в том случае, если та согласится на нормализацию отношений с Израилем. Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов Джо Байдена Джейк Салливан. «Джейк Салливан сказал, что администрация Байдена не станет подписывать соглашение по обороне с Саудовской Аравией, если королевство и Израиль не согласятся нормализовать отношения», — пишет газета Financial Times. Салливан считает, что эти вопросы являются частью комплексного видения. Ранее Bloomberg сообщал о возможности соглашения между Штатами и Саудовской Аравией о ближневосточной обороне. Авторы считают, что такой пакт послужит стимулом Израилю для прекращения войны с ХАМАС. Что касается Саудовской Аравии, то это позволит ей получить современное вооружение из США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...