США назвали Саудовской Аравии условие для подписания военного договора

Джейк Салливан считает, что оборонное соглашение невозможно без «мира» с Израилем, передает FTФото: Official White House / Erin Scott
США подпишут оборонное соглашение с Саудовской Аравией только в том случае, если та согласится на нормализацию отношений с Израилем. Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов Джо Байдена Джейк Салливан.
«Джейк Салливан сказал, что администрация Байдена не станет подписывать соглашение по обороне с Саудовской Аравией, если королевство и Израиль не согласятся нормализовать отношения», — пишет газета Financial Times. Салливан считает, что эти вопросы являются частью комплексного видения.
Ранее Bloomberg сообщал о возможности соглашения между Штатами и Саудовской Аравией о ближневосточной обороне. Авторы считают, что такой пакт послужит стимулом Израилю для прекращения войны с ХАМАС. Что касается Саудовской Аравии, то это позволит ей получить современное вооружение из США.
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США подпишут оборонное соглашение с Саудовской Аравией только в том случае, если та согласится на нормализацию отношений с Израилем. Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов Джо Байдена Джейк Салливан. «Джейк Салливан сказал, что администрация Байдена не станет подписывать соглашение по обороне с Саудовской Аравией, если королевство и Израиль не согласятся нормализовать отношения», — пишет газета Financial Times. Салливан считает, что эти вопросы являются частью комплексного видения. Ранее Bloomberg сообщал о возможности соглашения между Штатами и Саудовской Аравией о ближневосточной обороне. Авторы считают, что такой пакт послужит стимулом Израилю для прекращения войны с ХАМАС. Что касается Саудовской Аравии, то это позволит ей получить современное вооружение из США.