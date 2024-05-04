США назвали Саудовской Аравии условие для подписания военного договора

FT: США подпишут договор с Саудовской Аравией при улучшении отношений с Израилем

05 мая 2024 в 08:16 Размер текста - 17 +

Джейк Салливан считает, что оборонное соглашение невозможно без «мира» с Израилем, передает FT Фото: Official White House / Erin Scott США подпишут оборонное соглашение с Саудовской Аравией только в том случае, если та согласится на нормализацию отношений с Израилем. Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов Джо Байдена Джейк Салливан. «Джейк Салливан сказал, что администрация Байдена не станет подписывать соглашение по обороне с Саудовской Аравией, если королевство и Израиль не согласятся нормализовать отношения», — пишет газета Financial Times. Салливан считает, что эти вопросы являются частью комплексного видения. Ранее Bloomberg сообщал о возможности соглашения между Штатами и Саудовской Аравией о ближневосточной обороне. Авторы считают, что такой пакт послужит стимулом Израилю для прекращения войны с ХАМАС. Что касается Саудовской Аравии, то это позволит ей получить современное вооружение из США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США подпишут оборонное соглашение с Саудовской Аравией только в том случае, если та согласится на нормализацию отношений с Израилем. Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов Джо Байдена Джейк Салливан. «Джейк Салливан сказал, что администрация Байдена не станет подписывать соглашение по обороне с Саудовской Аравией, если королевство и Израиль не согласятся нормализовать отношения», — пишет газета Financial Times. Салливан считает, что эти вопросы являются частью комплексного видения. Ранее Bloomberg сообщал о возможности соглашения между Штатами и Саудовской Аравией о ближневосточной обороне. Авторы считают, что такой пакт послужит стимулом Израилю для прекращения войны с ХАМАС. Что касается Саудовской Аравии, то это позволит ей получить современное вооружение из США.