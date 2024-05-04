NYP: в Нью-Йорке эвакуировали синагоги из-за сообщений о минировании

В синагоги поступили ложные сообщения о минировании
В Нью-Йорке три синагоги были эвакуированы из-за угроз минирования. Об этом сообщили в газете The New York Post.
«По данным полиции, в субботу три синагоги Нью-Йорка и Бруклинский музей получили ложные угрозы взрыва», —
В полиции заявили, что все угрозы были ложными. По словам губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул, власти города продолжат следить за ситуацией вместе с правоохранительными органами.
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