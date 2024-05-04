04 мая 2024

NYP: в Нью-Йорке эвакуировали синагоги из-за сообщений о минировании

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День освобождения Освенцима в екатеринбургской синагоге, свечи, еврей, синагога, ханукия, менора, иудаизм, религия
В синагоги поступили ложные сообщения о минировании Фото:

В Нью-Йорке три синагоги были эвакуированы из-за угроз минирования. Об этом сообщили в газете The New York Post.

«По данным полиции, в субботу три синагоги Нью-Йорка и Бруклинский музей получили ложные угрозы взрыва», — говорится в материале. Уточняется, что после сообщений о минировании все три еврейские церкви были эвакуированы.

В полиции заявили, что все угрозы были ложными. По словам губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул, власти города продолжат следить за ситуацией вместе с правоохранительными органами.

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В Нью-Йорке три синагоги были эвакуированы из-за угроз минирования. Об этом сообщили в газете The New York Post. «По данным полиции, в субботу три синагоги Нью-Йорка и Бруклинский музей получили ложные угрозы взрыва», — говорится в материале. Уточняется, что после сообщений о минировании все три еврейские церкви были эвакуированы. В полиции заявили, что все угрозы были ложными. По словам губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул, власти города продолжат следить за ситуацией вместе с правоохранительными органами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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