NYP: в Нью-Йорке эвакуировали синагоги из-за сообщений о минировании

05 мая 2024 в 07:17 Размер текста - 17 +

В синагоги поступили ложные сообщения о минировании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нью-Йорке три синагоги были эвакуированы из-за угроз минирования. Об этом сообщили в газете The New York Post. «По данным полиции, в субботу три синагоги Нью-Йорка и Бруклинский музей получили ложные угрозы взрыва», — говорится в материале. Уточняется, что после сообщений о минировании все три еврейские церкви были эвакуированы. В полиции заявили, что все угрозы были ложными. По словам губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул, власти города продолжат следить за ситуацией вместе с правоохранительными органами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нью-Йорке три синагоги были эвакуированы из-за угроз минирования. Об этом сообщили в газете The New York Post. «По данным полиции, в субботу три синагоги Нью-Йорка и Бруклинский музей получили ложные угрозы взрыва», — говорится в материале. Уточняется, что после сообщений о минировании все три еврейские церкви были эвакуированы. В полиции заявили, что все угрозы были ложными. По словам губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул, власти города продолжат следить за ситуацией вместе с правоохранительными органами.