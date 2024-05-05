Россия в апреле направила в Европу почти половину своего СПГ

Kpler: Россия в апреле направила в Европу 46% своего СПГ
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Завод комплекса сжиженного природного газа "Новатэк". Магнитогорск, газ, новатэк, завод
Россия в апреле экспортировала в Европу 46% СПГ из своих запасов, отмечает Kpler Фото:
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Россия продолжает занимать второе место по объему поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Только за апрель этого года РФ экспортировала 46% своих запасов. Такие данные приводит компания Kpler, занимающаяся анализом сырьевого рынка.

«Россия в апреле поставила на европейский рынок 46% своих экспортных поставок сжиженного природного газа», — отмечается в документе аналитиков из Kpler. Данные также имеются в распоряжении РБК. Аналитики отмечают, что Европа остается основным потребителем российского газа, несмотря на попытки ограничить использование топлива. В апреле Россия экспортировала в апреле 2,84 миллиона тонн СПГ, что соответствует аналогичному периоду прошлого года.

В мае в Японии состоится саммит стран Большой семерки (G7). Как рассказал министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратин, на повестке будет стоять вопрос отказа от российского газа. В Европе начался дефицит топлива после введения экономических санкций против РФ. Несмотря на попытки, в ЕС так и не смогли отказаться от российского газа.

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Россия продолжает занимать второе место по объему поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Только за апрель этого года РФ экспортировала 46% своих запасов. Такие данные приводит компания Kpler, занимающаяся анализом сырьевого рынка. «Россия в апреле поставила на европейский рынок 46% своих экспортных поставок сжиженного природного газа», — отмечается в документе аналитиков из Kpler. Данные также имеются в распоряжении РБК. Аналитики отмечают, что Европа остается основным потребителем российского газа, несмотря на попытки ограничить использование топлива. В апреле Россия экспортировала в апреле 2,84 миллиона тонн СПГ, что соответствует аналогичному периоду прошлого года. В мае в Японии состоится саммит стран Большой семерки (G7). Как рассказал министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратин, на повестке будет стоять вопрос отказа от российского газа. В Европе начался дефицит топлива после введения экономических санкций против РФ. Несмотря на попытки, в ЕС так и не смогли отказаться от российского газа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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