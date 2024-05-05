Россия в апреле направила в Европу почти половину своего СПГ

Россия продолжает занимать второе место по объему поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Только за апрель этого года РФ экспортировала 46% своих запасов. Такие данные приводит компания Kpler, занимающаяся анализом сырьевого рынка.
«Россия в апреле поставила на европейский рынок 46% своих экспортных поставок сжиженного природного газа», — отмечается в документе аналитиков из Kpler. Данные также имеются в распоряжении РБК. Аналитики отмечают, что Европа остается основным потребителем российского газа, несмотря на попытки ограничить использование топлива. В апреле Россия экспортировала в апреле 2,84 миллиона тонн СПГ, что соответствует аналогичному периоду прошлого года.
В мае в Японии состоится саммит стран Большой семерки (G7). Как рассказал министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратин, на повестке будет стоять вопрос отказа от российского газа. В Европе начался дефицит топлива после введения экономических санкций против РФ. Несмотря на попытки, в ЕС так и не смогли отказаться от российского газа.
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