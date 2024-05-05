Россия в апреле направила в Европу почти половину своего СПГ

Kpler: Россия в апреле направила в Европу 46% своего СПГ

05 мая 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

Россия в апреле экспортировала в Европу 46% СПГ из своих запасов, отмечает Kpler Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия продолжает занимать второе место по объему поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Только за апрель этого года РФ экспортировала 46% своих запасов. Такие данные приводит компания Kpler, занимающаяся анализом сырьевого рынка. «Россия в апреле поставила на европейский рынок 46% своих экспортных поставок сжиженного природного газа», — отмечается в документе аналитиков из Kpler. Данные также имеются в распоряжении РБК. Аналитики отмечают, что Европа остается основным потребителем российского газа, несмотря на попытки ограничить использование топлива. В апреле Россия экспортировала в апреле 2,84 миллиона тонн СПГ, что соответствует аналогичному периоду прошлого года. В мае в Японии состоится саммит стран Большой семерки (G7). Как рассказал министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратин, на повестке будет стоять вопрос отказа от российского газа. В Европе начался дефицит топлива после введения экономических санкций против РФ. Несмотря на попытки, в ЕС так и не смогли отказаться от российского газа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия продолжает занимать второе место по объему поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Только за апрель этого года РФ экспортировала 46% своих запасов. Такие данные приводит компания Kpler, занимающаяся анализом сырьевого рынка. «Россия в апреле поставила на европейский рынок 46% своих экспортных поставок сжиженного природного газа», — отмечается в документе аналитиков из Kpler. Данные также имеются в распоряжении РБК. Аналитики отмечают, что Европа остается основным потребителем российского газа, несмотря на попытки ограничить использование топлива. В апреле Россия экспортировала в апреле 2,84 миллиона тонн СПГ, что соответствует аналогичному периоду прошлого года. В мае в Японии состоится саммит стран Большой семерки (G7). Как рассказал министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратин, на повестке будет стоять вопрос отказа от российского газа. В Европе начался дефицит топлива после введения экономических санкций против РФ. Несмотря на попытки, в ЕС так и не смогли отказаться от российского газа.