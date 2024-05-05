РВ: Украина признала потерю Архангельского и Котляровки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
На Украине признали взятие двух населенных пунктов армией России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине признали взятие российскими войсками населенных пунктов Архангельское и Котляровка. Об этом сообщили российские военкоры со ссылкой на ресурс Deep State, работающий на украинскую разведку.

«Враг подтверждает освобождение российскими войсками Архангельского и Котляровки», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что по данным DS, армия РФ также продвинулась в районах Очеретино, Новопокровского, Уманского, Первомайского и Красногоровки.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Министерство обороны России для подтверждения информации. Ответ ожидается.

Ранее украинский ресурс заявил о взятии российскими бойцами населенных пунктов Керамик и Новокалиново. В Минобороны пока не комментировали эти сведения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Украине признали взятие российскими войсками населенных пунктов Архангельское и Котляровка. Об этом сообщили российские военкоры со ссылкой на ресурс Deep State, работающий на украинскую разведку. «Враг подтверждает освобождение российскими войсками Архангельского и Котляровки», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что по данным DS, армия РФ также продвинулась в районах Очеретино, Новопокровского, Уманского, Первомайского и Красногоровки. Корреспондент URA.RU направил запрос в Министерство обороны России для подтверждения информации. Ответ ожидается. Ранее украинский ресурс заявил о взятии российскими бойцами населенных пунктов Керамик и Новокалиново. В Минобороны пока не комментировали эти сведения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...