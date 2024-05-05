РВ: Украина признала потерю Архангельского и Котляровки

На Украине признали взятие российскими войсками населенных пунктов Архангельское и Котляровка. Об этом сообщили российские военкоры со ссылкой на ресурс Deep State, работающий на украинскую разведку.
«Враг подтверждает освобождение российскими войсками Архангельского и Котляровки», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что по данным DS, армия РФ также продвинулась в районах Очеретино, Новопокровского, Уманского, Первомайского и Красногоровки.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Министерство обороны России для подтверждения информации. Ответ ожидается.
Ранее украинский ресурс заявил о взятии российскими бойцами населенных пунктов Керамик и Новокалиново. В Минобороны пока не комментировали эти сведения.
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