Антифашистский фестиваль «Гитары в строю» в РФ собрал музыкантов со всего мира

05 мая 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Антифашистский фестиваль «Гитары в строю» в Самарской области посетили музыканты из разных уголков света Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Самарской области с 1 по 5 мая проходит Международный антифашистский форум деятелей культуры «Гитары в строю». Мероприятие уже второй год подряд проходит на территории региона и собирает музыкантов, историков и политологов со всего мира. Несмотря на критику со стороны стран Запада, зарубежные исполнители продолжают участвовать в фестивале, главная цель которого — противостояние фашизму и нацизму. Среди постоянных участников, например, известный шотландский музыкант Джимми Макрей. «Очень нравится фестиваль! Русские люди — добрые, сердечные. <…> Мои предки воевали против фашизма. И жаль, что этот феномен опять проявился, в другом месте. Мы должны с ним сражаться сейчас, в 21 веке», — рассказал Джимми Макрей в разговоре с журналистами телеканала «Россия 1». Отмечается, что в прошлый раз, когда музыкант посетил Россию для участия в фестивале, он подвергся сильной критике со стороны западных журналистов и общественников. В связи с этим даже были предприняты попытки отменить концерты Макрея. Однако это не остановило исполнителя от визита в Самару уже второй раз. В этом году антифашистский фестиваль посетили и другие иностранные исполнители. Среди них, например, китайские исполнители Дин Яо и Ван Хао. Они исполняли известные российские и советские военные песни. Например, песня «Красная армия всех сильней» была сыграна на китайском языке, в рок-обработке. Всего на форуме выступали музыканты из России, Италии, Китая, Великобритании, Колумбии, Сербии и других стран. «Я очень рад, что зал полон. Каждый из вас таким образом демонстрирует, что вы поддерживаете политический курс, который выбрал президент России Владимир Путин. Мы не в первый раз противостоим фашистской, нацистской идеологии. Победили тогда, 80 лет назад, и память об этом подвиге носим в сердцах. И в этот раз враг будет разбит. Победа будет за нами!» — обратился к участникам фестиваля глава Самарской области Дмитрий Азаров. Участники форума также навестили бойцов спецоперации на Украине, которые сейчас проходят лечение в госпитале. Также военных поздравил и сам Дмитрий Азаров. В ходе фестиваля также проходили лекции, посвященные фашистской идеологии. Пришедшие на фестиваль участвовали в дискуссиях, обсуждая современную политическую обстановку в мире и проецируя ее на историю Второй мировой войны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Самарской области с 1 по 5 мая проходит Международный антифашистский форум деятелей культуры «Гитары в строю». Мероприятие уже второй год подряд проходит на территории региона и собирает музыкантов, историков и политологов со всего мира. Несмотря на критику со стороны стран Запада, зарубежные исполнители продолжают участвовать в фестивале, главная цель которого — противостояние фашизму и нацизму. Среди постоянных участников, например, известный шотландский музыкант Джимми Макрей. «Очень нравится фестиваль! Русские люди — добрые, сердечные. <…> Мои предки воевали против фашизма. И жаль, что этот феномен опять проявился, в другом месте. Мы должны с ним сражаться сейчас, в 21 веке», — рассказал Джимми Макрей в разговоре с журналистами телеканала «Россия 1». Отмечается, что в прошлый раз, когда музыкант посетил Россию для участия в фестивале, он подвергся сильной критике со стороны западных журналистов и общественников. В связи с этим даже были предприняты попытки отменить концерты Макрея. Однако это не остановило исполнителя от визита в Самару уже второй раз. В этом году антифашистский фестиваль посетили и другие иностранные исполнители. Среди них, например, китайские исполнители Дин Яо и Ван Хао. Они исполняли известные российские и советские военные песни. Например, песня «Красная армия всех сильней» была сыграна на китайском языке, в рок-обработке. Всего на форуме выступали музыканты из России, Италии, Китая, Великобритании, Колумбии, Сербии и других стран. «Я очень рад, что зал полон. Каждый из вас таким образом демонстрирует, что вы поддерживаете политический курс, который выбрал президент России Владимир Путин. Мы не в первый раз противостоим фашистской, нацистской идеологии. Победили тогда, 80 лет назад, и память об этом подвиге носим в сердцах. И в этот раз враг будет разбит. Победа будет за нами!» — обратился к участникам фестиваля глава Самарской области Дмитрий Азаров. Участники форума также навестили бойцов спецоперации на Украине, которые сейчас проходят лечение в госпитале. Также военных поздравил и сам Дмитрий Азаров. В ходе фестиваля также проходили лекции, посвященные фашистской идеологии. Пришедшие на фестиваль участвовали в дискуссиях, обсуждая современную политическую обстановку в мире и проецируя ее на историю Второй мировой войны.