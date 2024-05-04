The Guardian: без западной помощи ВСУ понадобится 100 лет, чтобы победить РФ

Максим Таран заявил, что Украина потратит 100 лет, чтобы победить Россию
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украине потребуется 100 лет, чтобы победить Россию без помощи Запада. Об этом заявил офицер украинской нацгвардии Максим Таран.
«Мы победим, но это зависит от запада. В одиночку нам потребуется на это 100 лет», — заявил Таран британской газете
Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что без поставок оружия Украине конфликт «закончится за две недели». По его словам, Киев должен будет сдаться. Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что если американский конгресс не одобрит помощь Киеву, то ВСУ не удержатся на фронте, пишет RT.
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