04 мая 2024

The Guardian: без западной помощи ВСУ понадобится 100 лет, чтобы победить РФ

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Вооруженные силы Украины. stock, миномет, всу,  stock
Максим Таран заявил, что Украина потратит 100 лет, чтобы победить Россию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украине потребуется 100 лет, чтобы победить Россию без помощи Запада. Об этом заявил офицер украинской нацгвардии Максим Таран.

«Мы победим, но это зависит от запада. В одиночку нам потребуется на это 100 лет», — заявил Таран британской газете The Guardian.

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что без поставок оружия Украине конфликт «закончится за две недели». По его словам, Киев должен будет сдаться. Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что если американский конгресс не одобрит помощь Киеву, то ВСУ не удержатся на фронте, пишет RT.

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Украине потребуется 100 лет, чтобы победить Россию без помощи Запада. Об этом заявил офицер украинской нацгвардии Максим Таран. «Мы победим, но это зависит от запада. В одиночку нам потребуется на это 100 лет», — заявил Таран британской газете The Guardian. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что без поставок оружия Украине конфликт «закончится за две недели». По его словам, Киев должен будет сдаться. Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что если американский конгресс не одобрит помощь Киеву, то ВСУ не удержатся на фронте, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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