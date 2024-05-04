Появилось видео задержания греческого полицейского в храме Гроба Господня

05 мая 2024 в 08:03 Размер текста - 17 +

Выясняются причины задержания греческого полицейского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В интернете опубликовали видео задержания израильскими правоохранителями греческого полицейского из охраны генконсула Греции в храме Гроба Господня в Иерусалиме 5 мая. Предварительно, сотрудника полиции арестовали после жалобы на ссору в храме. На кадрах видно, как двое полицейских агрессивно выводят из толпы своего греческого коллегу. Задержанный при этом пытается оказать сопротивление. Сам инцидент произошел на церемонии снисхождения Благодатного огня в Иерусалиме. Произошедшее вызвало негодование греческой оппозиции, которая потребовала объяснений от Министерства иностранных дел страны. На данный момент выясняются причины задержания силовика. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В интернете опубликовали видео задержания израильскими правоохранителями греческого полицейского из охраны генконсула Греции в храме Гроба Господня в Иерусалиме 5 мая. Предварительно, сотрудника полиции арестовали после жалобы на ссору в храме. На кадрах видно, как двое полицейских агрессивно выводят из толпы своего греческого коллегу. Задержанный при этом пытается оказать сопротивление. Сам инцидент произошел на церемонии снисхождения Благодатного огня в Иерусалиме. Произошедшее вызвало негодование греческой оппозиции, которая потребовала объяснений от Министерства иностранных дел страны. На данный момент выясняются причины задержания силовика.