04 мая 2024

Появилось видео задержания греческого полицейского в храме Гроба Господня

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Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, верующие, иерусалим, паломничество, храм гроба господня, гробница иисуса христа
Выясняются причины задержания греческого полицейского Фото:

В интернете опубликовали видео задержания израильскими правоохранителями греческого полицейского из охраны генконсула Греции в храме Гроба Господня в Иерусалиме 5 мая. Предварительно, сотрудника полиции арестовали после жалобы на ссору в храме.

На кадрах видно, как двое полицейских агрессивно выводят из толпы своего греческого коллегу. Задержанный при этом пытается оказать сопротивление.

Сам инцидент произошел на церемонии снисхождения Благодатного огня в Иерусалиме. Произошедшее вызвало негодование греческой оппозиции, которая потребовала объяснений от Министерства иностранных дел страны. На данный момент выясняются причины задержания силовика.

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В интернете опубликовали видео задержания израильскими правоохранителями греческого полицейского из охраны генконсула Греции в храме Гроба Господня в Иерусалиме 5 мая. Предварительно, сотрудника полиции арестовали после жалобы на ссору в храме. На кадрах видно, как двое полицейских агрессивно выводят из толпы своего греческого коллегу. Задержанный при этом пытается оказать сопротивление. Сам инцидент произошел на церемонии снисхождения Благодатного огня в Иерусалиме. Произошедшее вызвало негодование греческой оппозиции, которая потребовала объяснений от Министерства иностранных дел страны. На данный момент выясняются причины задержания силовика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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