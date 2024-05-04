04 мая 2024

Yle: Финляндия хочет изолировать Калининград из-за проблем с GPS-связью

Yle: Финляндия обвиняет Россию в сбое GPS в районе Финского залива
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Россию хотят лишить доступа к Калининграду из-за проблем с GPS, пишет Yle Фото:

На границе России и Финляндии фиксируются проблемы в работе GPS. При этом в финском МИД уверены, что к этому причастна Москва. Об этом заявила глава финского МИД Элина Валтонен. В Хельсинки уже предложили лишить Россию доступа к Калининграду, так как предполагают, что неполадки идут именно оттуда.

«Я не буду называть точное время, но очевидно, что масштабы помех GPS расширились во время российской [спецоперации], а также во многом изменили свою форму, — пояснила Элина Валтонен в разговоре с Yle. Отмечается, что неполадки в навигационной системе фиксируются на территории Финского залива. Политик Мики Аалтола уже успел предложить, чтобы РФ лишили доступа к Калининграду.

Ранее представители Финляндии обратились в Европейское агентство пограничной охраны Frontex с целью обеспечения безопасности на границе с Россией. До ноября текущего года будет сохраняться особый режим безопасности на границе. Хельсинки активно выступают против России после начала спецоперации на Украине.

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На границе России и Финляндии фиксируются проблемы в работе GPS. При этом в финском МИД уверены, что к этому причастна Москва. Об этом заявила глава финского МИД Элина Валтонен. В Хельсинки уже предложили лишить Россию доступа к Калининграду, так как предполагают, что неполадки идут именно оттуда. «Я не буду называть точное время, но очевидно, что масштабы помех GPS расширились во время российской [спецоперации], а также во многом изменили свою форму, — пояснила Элина Валтонен в разговоре с Yle. Отмечается, что неполадки в навигационной системе фиксируются на территории Финского залива. Политик Мики Аалтола уже успел предложить, чтобы РФ лишили доступа к Калининграду. Ранее представители Финляндии обратились в Европейское агентство пограничной охраны Frontex с целью обеспечения безопасности на границе с Россией. До ноября текущего года будет сохраняться особый режим безопасности на границе. Хельсинки активно выступают против России после начала спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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