Yle: Финляндия хочет изолировать Калининград из-за проблем с GPS-связью

Yle: Финляндия обвиняет Россию в сбое GPS в районе Финского залива

05 мая 2024 в 07:24 Размер текста - 17 +

Россию хотят лишить доступа к Калининграду из-за проблем с GPS, пишет Yle Фото: Владимир Андреев © URA.RU На границе России и Финляндии фиксируются проблемы в работе GPS. При этом в финском МИД уверены, что к этому причастна Москва. Об этом заявила глава финского МИД Элина Валтонен. В Хельсинки уже предложили лишить Россию доступа к Калининграду, так как предполагают, что неполадки идут именно оттуда. «Я не буду называть точное время, но очевидно, что масштабы помех GPS расширились во время российской [спецоперации], а также во многом изменили свою форму, — пояснила Элина Валтонен в разговоре с Yle. Отмечается, что неполадки в навигационной системе фиксируются на территории Финского залива. Политик Мики Аалтола уже успел предложить, чтобы РФ лишили доступа к Калининграду. Ранее представители Финляндии обратились в Европейское агентство пограничной охраны Frontex с целью обеспечения безопасности на границе с Россией. До ноября текущего года будет сохраняться особый режим безопасности на границе. Хельсинки активно выступают против России после начала спецоперации на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На границе России и Финляндии фиксируются проблемы в работе GPS. При этом в финском МИД уверены, что к этому причастна Москва. Об этом заявила глава финского МИД Элина Валтонен. В Хельсинки уже предложили лишить Россию доступа к Калининграду, так как предполагают, что неполадки идут именно оттуда. «Я не буду называть точное время, но очевидно, что масштабы помех GPS расширились во время российской [спецоперации], а также во многом изменили свою форму, — пояснила Элина Валтонен в разговоре с Yle. Отмечается, что неполадки в навигационной системе фиксируются на территории Финского залива. Политик Мики Аалтола уже успел предложить, чтобы РФ лишили доступа к Калининграду. Ранее представители Финляндии обратились в Европейское агентство пограничной охраны Frontex с целью обеспечения безопасности на границе с Россией. До ноября текущего года будет сохраняться особый режим безопасности на границе. Хельсинки активно выступают против России после начала спецоперации на Украине.