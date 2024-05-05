Глава МИД Белоруссии заткнул Литву строчкой из басни Крылова

Глава МИД Белоруссии Алейник: у Вильнюса рыльце в пушку

05 мая 2024 в 09:48 Размер текста - 17 +

Сергей Алейник поставил Литву на место, процитировав басню Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Бурная реакция МИДа Литвы на заявление Белоруссии об отражении атаки беспилотников на Минск говорит о том, что у Вильнюса «рыльце в пушку». Такое заявление сделал глава белорусского дипведомства Сергей Алейник после того, как в Литве возмутились на сообщение КГБ республики об атаке дронов со стороны прибалтийской страны. «Нам кажется, что столь эмоциональная реакция МИДа Литвы базируется на том, что рыльце-то у них в пушку, и об этом свидетельствуют факты подготовки и финансирования околовоенных, военизированных формирований на территории Литвы», — сказал Сергей Алейник, процитировав строчку из басни Сергея Крылова «Лисица и Сурок». Его слова приводит РИА Новости. В конце апреля КГБ Белоруссии отчиталось о предотвращении атаки дронов на объекты в Минске со стороны Литвы, передает RT. В ответ на это представитель литовских вооруженных сил Гинтаутас Чунис заявил, что заявления белорусской стороны являются стопроцентной дезинформацией , пишет Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бурная реакция МИДа Литвы на заявление Белоруссии об отражении атаки беспилотников на Минск говорит о том, что у Вильнюса «рыльце в пушку». Такое заявление сделал глава белорусского дипведомства Сергей Алейник после того, как в Литве возмутились на сообщение КГБ республики об атаке дронов со стороны прибалтийской страны. «Нам кажется, что столь эмоциональная реакция МИДа Литвы базируется на том, что рыльце-то у них в пушку, и об этом свидетельствуют факты подготовки и финансирования околовоенных, военизированных формирований на территории Литвы», — сказал Сергей Алейник, процитировав строчку из басни Сергея Крылова «Лисица и Сурок». Его слова приводит РИА Новости. В конце апреля КГБ Белоруссии отчиталось о предотвращении атаки дронов на объекты в Минске со стороны Литвы, передает RT. В ответ на это представитель литовских вооруженных сил Гинтаутас Чунис заявил, что заявления белорусской стороны являются стопроцентной дезинформацией, пишет Pravda.Ru.