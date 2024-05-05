Глава МИД Белоруссии заткнул Литву строчкой из басни Крылова

Глава МИД Белоруссии Алейник: у Вильнюса рыльце в пушку
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Сергей Алейник поставил Литву на место, процитировав басню Фото:

Бурная реакция МИДа Литвы на заявление Белоруссии об отражении атаки беспилотников на Минск говорит о том, что у Вильнюса «рыльце в пушку». Такое заявление сделал глава белорусского дипведомства Сергей Алейник после того, как в Литве возмутились на сообщение КГБ республики об атаке дронов со стороны прибалтийской страны.

«Нам кажется, что столь эмоциональная реакция МИДа Литвы базируется на том, что рыльце-то у них в пушку, и об этом свидетельствуют факты подготовки и финансирования околовоенных, военизированных формирований на территории Литвы», — сказал Сергей Алейник, процитировав строчку из басни Сергея Крылова «Лисица и Сурок». Его слова приводит РИА Новости.

В конце апреля КГБ Белоруссии отчиталось о предотвращении атаки дронов на объекты в Минске со стороны Литвы, передает RT. В ответ на это представитель литовских вооруженных сил Гинтаутас Чунис заявил, что заявления белорусской стороны являются стопроцентной дезинформацией, пишет Pravda.Ru.

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Бурная реакция МИДа Литвы на заявление Белоруссии об отражении атаки беспилотников на Минск говорит о том, что у Вильнюса «рыльце в пушку». Такое заявление сделал глава белорусского дипведомства Сергей Алейник после того, как в Литве возмутились на сообщение КГБ республики об атаке дронов со стороны прибалтийской страны. «Нам кажется, что столь эмоциональная реакция МИДа Литвы базируется на том, что рыльце-то у них в пушку, и об этом свидетельствуют факты подготовки и финансирования околовоенных, военизированных формирований на территории Литвы», — сказал Сергей Алейник, процитировав строчку из басни Сергея Крылова «Лисица и Сурок». Его слова приводит РИА Новости. В конце апреля КГБ Белоруссии отчиталось о предотвращении атаки дронов на объекты в Минске со стороны Литвы, передает RT. В ответ на это представитель литовских вооруженных сил Гинтаутас Чунис заявил, что заявления белорусской стороны являются стопроцентной дезинформацией, пишет Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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