В храме Гроба Господня задержали греческого полицейского

05 мая 2024 в 07:17 Размер текста - 17 +

Полицейского задержали в храме Гроба Господня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Израильская полиция задержала греческого полицейского из охраны генконсула в Греции в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщает местный портал Neostrtegy. Уточняется, что в храме присутствовала греческая делегация. «Арест [полицейского в храме Гроба Господня] произошел на глазах у сотен паломников, а также греческой делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Греции Йоргосом Коцирасом», — передает портал . Уточняется, что присутствующие не выразили протеста. На данный момент идет расследование обстоятельств и причин задержания. Однако турецкие СМИ сообщают, что полицейский был арестован после жалобы на ссору в храме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израильская полиция задержала греческого полицейского из охраны генконсула в Греции в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщает местный портал Neostrtegy. Уточняется, что в храме присутствовала греческая делегация. «Арест [полицейского в храме Гроба Господня] произошел на глазах у сотен паломников, а также греческой делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Греции Йоргосом Коцирасом», — передает портал. Уточняется, что присутствующие не выразили протеста. На данный момент идет расследование обстоятельств и причин задержания. Однако турецкие СМИ сообщают, что полицейский был арестован после жалобы на ссору в храме.