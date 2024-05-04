В храме Гроба Господня задержали греческого полицейского

Израильская полиция задержала греческого полицейского из охраны генконсула в Греции в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщает местный портал Neostrtegy. Уточняется, что в храме присутствовала греческая делегация.
«Арест [полицейского в храме Гроба Господня] произошел на глазах у сотен паломников, а также греческой делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Греции Йоргосом Коцирасом», — передает портал. Уточняется, что присутствующие не выразили протеста. На данный момент идет расследование обстоятельств и причин задержания. Однако турецкие СМИ сообщают, что полицейский был арестован после жалобы на ссору в храме.
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Израильская полиция задержала греческого полицейского из охраны генконсула в Греции в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщает местный портал Neostrtegy. Уточняется, что в храме присутствовала греческая делегация. «Арест [полицейского в храме Гроба Господня] произошел на глазах у сотен паломников, а также греческой делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Греции Йоргосом Коцирасом», — передает портал. Уточняется, что присутствующие не выразили протеста. На данный момент идет расследование обстоятельств и причин задержания. Однако турецкие СМИ сообщают, что полицейский был арестован после жалобы на ссору в храме.