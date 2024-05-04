04 мая 2024

В храме Гроба Господня задержали греческого полицейского

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носкову Александру. Курган, арест, тюрьма, конвой, наручники, задержание, преступление, криминал, опг
Полицейского задержали в храме Гроба Господня Фото:

Израильская полиция задержала греческого полицейского из охраны генконсула в Греции в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщает местный портал Neostrtegy. Уточняется, что в храме присутствовала греческая делегация.

«Арест [полицейского в храме Гроба Господня] произошел на глазах у сотен паломников, а также греческой делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Греции Йоргосом Коцирасом», — передает портал. Уточняется, что присутствующие не выразили протеста. На данный момент идет расследование обстоятельств и причин задержания. Однако турецкие СМИ сообщают, что полицейский был арестован после жалобы на ссору в храме.

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Израильская полиция задержала греческого полицейского из охраны генконсула в Греции в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщает местный портал Neostrtegy. Уточняется, что в храме присутствовала греческая делегация. «Арест [полицейского в храме Гроба Господня] произошел на глазах у сотен паломников, а также греческой делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Греции Йоргосом Коцирасом», — передает портал. Уточняется, что присутствующие не выразили протеста. На данный момент идет расследование обстоятельств и причин задержания. Однако турецкие СМИ сообщают, что полицейский был арестован после жалобы на ссору в храме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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