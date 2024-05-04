04 мая 2024

Украинский солдат застрелил товарища из-за съемки позиций ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, автомат, калашников, ак, всу,  stock
Солдат ВСУ, застреливший сослуживца, обвиняется по статье за умышленное убийство Фото:

В Херсонской области военнослужащий ВСУ застрелил из автомата мужчину, который фотографировал места расположения украинских военных. Открывшему огонь по снимавшему на телефон грозит до 15 лет лишения свободы.

«2 мая в лесополосе недалеко от Херсона украинский военный заметил и задержал мужчину, который фотографировал места расположения ВСУ. Во время проверки содержимого телефона он попытался скрыться на автомобиле, тогда один из военнослужащих произвел выстрелы. Позднее задержанный скончался в больнице», — пишет украинское издание «Страна».

Скончавшийся также был военным. Для каких целей он вел съемку, сейчас выясняется. Открывшему огонь солдату грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

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В Херсонской области военнослужащий ВСУ застрелил из автомата мужчину, который фотографировал места расположения украинских военных. Открывшему огонь по снимавшему на телефон грозит до 15 лет лишения свободы. «2 мая в лесополосе недалеко от Херсона украинский военный заметил и задержал мужчину, который фотографировал места расположения ВСУ. Во время проверки содержимого телефона он попытался скрыться на автомобиле, тогда один из военнослужащих произвел выстрелы. Позднее задержанный скончался в больнице», — пишет украинское издание «Страна». Скончавшийся также был военным. Для каких целей он вел съемку, сейчас выясняется. Открывшему огонь солдату грозит от семи до 15 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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