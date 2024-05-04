Украинский солдат застрелил товарища из-за съемки позиций ВСУ

05 мая 2024 в 00:02 Размер текста - 17 +

Солдат ВСУ, застреливший сослуживца, обвиняется по статье за умышленное убийство Фото: Официальный портал Киева В Херсонской области военнослужащий ВСУ застрелил из автомата мужчину, который фотографировал места расположения украинских военных. Открывшему огонь по снимавшему на телефон грозит до 15 лет лишения свободы. «2 мая в лесополосе недалеко от Херсона украинский военный заметил и задержал мужчину, который фотографировал места расположения ВСУ. Во время проверки содержимого телефона он попытался скрыться на автомобиле, тогда один из военнослужащих произвел выстрелы. Позднее задержанный скончался в больнице», — пишет украинское издание «Страна». Скончавшийся также был военным. Для каких целей он вел съемку, сейчас выясняется. Открывшему огонь солдату грозит от семи до 15 лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Херсонской области военнослужащий ВСУ застрелил из автомата мужчину, который фотографировал места расположения украинских военных. Открывшему огонь по снимавшему на телефон грозит до 15 лет лишения свободы. «2 мая в лесополосе недалеко от Херсона украинский военный заметил и задержал мужчину, который фотографировал места расположения ВСУ. Во время проверки содержимого телефона он попытался скрыться на автомобиле, тогда один из военнослужащих произвел выстрелы. Позднее задержанный скончался в больнице», — пишет украинское издание «Страна». Скончавшийся также был военным. Для каких целей он вел съемку, сейчас выясняется. Открывшему огонь солдату грозит от семи до 15 лет лишения свободы.