Украинский солдат застрелил товарища из-за съемки позиций ВСУ

В Херсонской области военнослужащий ВСУ застрелил из автомата мужчину, который фотографировал места расположения украинских военных. Открывшему огонь по снимавшему на телефон грозит до 15 лет лишения свободы.
«2 мая в лесополосе недалеко от Херсона украинский военный заметил и задержал мужчину, который фотографировал места расположения ВСУ. Во время проверки содержимого телефона он попытался скрыться на автомобиле, тогда один из военнослужащих произвел выстрелы. Позднее задержанный скончался в больнице», — пишет украинское издание «Страна».
Скончавшийся также был военным. Для каких целей он вел съемку, сейчас выясняется. Открывшему огонь солдату грозит от семи до 15 лет лишения свободы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.