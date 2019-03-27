Регионам пообещали приток денег благодаря новым губернаторам

Волна отставок и назначений показала характеристики нового типа чиновников Фото: Анна Майорова © URA.RU

Преимущество новых глав регионов в том, что у них есть опыт работы в федеральных органах власти и крупных госкорпорациях, который поможет им привлекать инвестиции. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом «URA.RU» руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян.

«Получив связи, опыт, они отправляются в регион, где успешно реализуют эти навыки. Ведь у них есть понимание того, как работает крупная структура на региональном уровне и, соответственно, понимание того, как и откуда идут деньги в субъект», — подчеркнул Кирьян.

Он обратил внимание на то, что нынешние назначенцы и недавно избранные главы регионов по-разному понимают основные внутренние приоритеты работы своей команды. «Мы привыкли, что главное для губернатора — наладить отношения с федеральным центром, чтобы на уровне регионального бюджета были трансферты, а на уровне федеральных программ появлялись те или иные объекты. Ну и надо еще отчитаться перед центром за социалку и культуру. И все», — сказал Кирьян. Это, по его словам, формировало «москвоцентричную» модель, когда некоторых руководителей упрекали за то, что они много времени проводят за пределами вверенной им территории.

В свою очередь назначенные исполняющими обязанности глав регионов собирают команду, которая должна обеспечить прежде всего развитие и собираемость финансовых ресурсов на территории, указывает эксперт. «На старте это немного другой взгляд на происходящее вокруг них. Это конкретная работа и решение проблем региона, ведь они понимают, что от привлечения инвестиций в субъект зависит его развитие», — пояснил политолог.

Кирьян добавил, что новая плеяда губернаторов объединена довольно стройной системой приоритетов, понятий и представления того, что надо делать. «Антикризисное управление стоит остро прежде всего в региональной работе, а не ведомственной. Как правило, федеральный опыт работы дает такое преимущество, благодаря чему эти люди хорошо знают все механизмы поддержки территорий. Например, создание ТОРов (территории опережающего развития) или же включение региона в национальные, отраслевые, ведомственные программы», — заключил эксперт.