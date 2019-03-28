27 марта 2019

Уральская авиакомпания запускает десятки новых рейсов

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 11:43
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Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, самолет, уральские авиалинии, взлет, ural airlines
Много новых рейсов упростят поездки в отпускФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Уральские авиалинии» запускает десятки новых рейсов из Екатеринбурга к летнему сезону. География полетов также расширена.

Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе авиакомпании, увеличивается число рейсов как на международных направлениях, так и внутри России. Авиакомпания запускает сразу четыре новых рейса во Францию: с апреля из подмосковного Жуковского можно будет улететь в Париж и Ниццу, а летом из Домодедово — в Бордо и Монпелье.

Увеличилось число рейсов в Прагу. Из Екатеринбурга в чешскую столицу теперь будет шесть рейсов в неделю, а также будут рейсы Жуковский — Прага и Краснодар — Прага. С апреля из Владивостока три раза в неделю будет летать самолет в японский Саппоро. Также появится несколько новых рейсов в Китай из разных городов страны. Кроме того, впервые самолеты «Уральских авиалиний» начнут летать в Индию. Увеличится количество рейсов в Италию и Израиль. Все остальные полеты за рубеж сохранятся в прежнем объеме.

Новые рейсы компания начнет выполнять в Ташкент, Самарканд, Баку, Ереван, Тбилиси Батуми и Кутаиси. Большое количество рейсов из разных городов страны будет в этом сезоне в Крым.

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