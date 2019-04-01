На Урале судят начальника уголовного розыска, попавшегося на взяточничестве

В Свердловской области завершено расследование по делу 27-летнего начальника уголовного розыска ОМВД «Качканарский». Материалы дела переданы в суд, сообщили в пресс-службе свердловского СКР.
«Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного статьей «мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.
По версии следствия, оба преступления были совершены в мае 2018 года. Сначала полицейский в своем кабинете потребовал деньга за якобы помощь в составлении отказного материала по уголовному делу — на следующий день ему предали 50 тысяч рублей. Затем, пообещал знакомому, попавшемуся на краже, помочь с не возбуждением уголовного дела. За это, по данным следствия, он получил 100 тысяч рублей.
«Должностное лицо, о котором идет речь, вскоре после задержания было уволено из системы МВД по отрицательным мотивам. Выявили данный факт наши коллеги из ФСБ, но в его изобличении активное участие принимали и сотрудники полиции», — добавил Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. Задержание полицейского провели сотрудники ФСБ.