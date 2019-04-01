В Нижневартовске нашли мертвым мужчину в подъезде жилого дома

В Нижневартовске мужчина покончил с собой в подъезде жилого дома. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе окружного следственного комитета.
«Следственным отделом по городу Нижневартовск проводится проверка по факту обнаружения в подъезде одного из домов тела мужчины с признаками суицида. Признаков насильственной смерти не выявлено», — сообщили корреспонденту «URA.RU» в силовом ведомстве. В социальных сетях проходила информация о том, что мужчина до этого нанес смертельные ранения своему собутыльнику. Однако в югорском СК заявили, что это не соответствует действительности.