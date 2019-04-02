Уволенный Путиным на Кавказе прокурор был приближенным к семье сенатора Арашукова

Александр Терещенко занимал пост главы прокуратуры Карачаево-Черкесии с 2014 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент России Владимир Путин отстранил главу прокуратуры Карачаево-Черкесии Александра Терещенко от занимаемой должности. Соответствующая информация была опубликована на сайте генпрокуратуры РФ.

«Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра», — говорится в сообщении Генпрокуратуры. Уточняется, что Терещенко, назначенный на пост прокурора Карачаево-Черкесии в 2014 году, был приближенным к семье Арашуковых — отстраненного сенатора от республики Рауфа Арашукова и его отца, гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз», Рауля Арашукова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух источников, близких к руководству Карачаево-Черкесии.

Сенатор Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был арестован 30 января во время заседания Совета Федерации, напоминает «Национальная служба новостей». Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. В тот же день был задержан его отец Рауль Арашуков, подозреваемый в хищениях газа у ПАО «Газпром» на сумму более 30 миллиардов рублей, а также в создании преступного сообщества.