Бывший глава Сосновского района Владимир Котов стал фигурантом уголовного дела из-за махинаций с участками земли под коттеджным поселком «Лесной остров». Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
«Котову предъявлено обвинение по ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий главой органа местного самоуправления), — заявили в пресс-службе надзорного ведомства. — Материалы дела находятся у прокурора района для утверждения обвинительного заключения».
Речь идет о 40 гектарах земли сельхозназначения. При Котове эта территория была переведена в земли поселения и разделена на множество участков, которые были проданы под коттеджи. Нарушения вскрыты в 2016 году Контрольно-счетной палатой региона. За эту историю был осужден экс-директор муниципального унитарного предприятия «Комитет по делам строительства и архитектуры» Сосновского района Сергей Кузнецов. Котов ушел в отставку в июне 2017 года.
Сосновский район опоясывает Челябинск в виде подковы. Он имеет неофициальный статус «местной Рублевки», так как на его территории находятся десятки поселков, в том числе элитных.