Экс-чиновник «челябинской Рублевки» отправится в колонию

К шести годам с отбыванием наказания в колонии общего режима приговорен экс-директор муниципального унитарного предприятия «Комитет по делам строительства и архитектуры» Сосновского района Сергей Кузнецов. Кузнецов осужден за коммерческий подкуп и растрату казенных средств, сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Бывший чиновник также должен выплатить штраф 800 тысяч рублей.
Муниципальное унитарное предприятие (МУП) является заказчиком строительства жилых домов в муниципалитете. Как установил Сосновский районный суд, Кузнецов в 2013 году, будучи директором МУПа, получил от одной от местных жительниц 400 тысяч рублей за ложную справку. В справке указывалось, что она выплатила МУПу более 650 тысяч рублей по договору долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома в Долгодеревенском. На счета предприятия такой суммы не поступило, но жилье женщина получила.
Этот факт был вскрыт во время проверки района, которую проводила летом 2016 года Контрольно-счетная палата региона (КСП). Итоги ревизии были переданы в правоохранительные органы. Уголовное дело в отношении Кузнецова возбудили в феврале 2017 года.
По материалам КСП также расследуется уголовное дело по факту превышения полномочий при выделении жилья для детей-сирот. Еще одно уголовное дело возбуждено по факту нарушения оформления земельных участков в коттеджном поселке Лесной остров.Речь идет о земельных сделках, в которых фигурируют такие фирмы, как «ЮжУралСтройКомплект», «Регион-ГЕО», «Строительные инвестиции». Аудиторы указывают на то, что муниципалитет понес миллиардные убытки.
Сосновский район опоясывает Челябинск в виде подковы, земля на нем в розницу стоит очень дорого. На его территории находятся десятки коттеджных поселков, из-за чего район имеет неофициальный статус «челябинской Рублевки». Тот же «Лесной остров» расположен всего в нескольких километрах от областного центра.