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В Югре грузовик на парковке вмял в бетонный забор две иномарки. ВИДЕО

Дмитрий Завьялов
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 17:59
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Школа-интернат. Челябинская область, камаз, россия, грузовик
Сам КамАЗ во время ДТП не получил значительных поврежденийФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Нижневартовская полиция начала выяснять подробности аварии, при которой водитель КамАЗа на парковке протаранил два легковых автомобиля. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

«По данному факту назначена проверка», — заявила начальник отдела общественных связей силового ведомства Ольга Абмайкина. Само ДТП оказалось снято на камеры наружного наблюдения и опубликовано в югорских пабликах в социальных сетях. На записи видно, как КамАЗ начинает движение и буквально вминает машины в бетонный забор. К счастью, внутри автомобилей никто не находился. Правда, иномарки теперь вряд ли подлежат восстановлению.

Видеоролик активно обсуждают интернет-пользователи. «Водила в кабине спал, замёрз, решил завести, а машина на скорости стояла, вот и случился конфуз», — описывает ситуацию в группе «ЧП в Нижневартовске» Наталья Мороз. «Придется, наверное, КамАЗ продавать», — предположила Вера Романова. Впрочем, окончательные выводы предстоит сделать сотрудникам полиции. Проверка может идти до 30 дней.

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