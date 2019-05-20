Нижневартовская полиция начала выяснять подробности аварии, при которой водитель КамАЗа на парковке протаранил два легковых автомобиля. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.
«По данному факту назначена проверка», — заявила начальник отдела общественных связей силового ведомства Ольга Абмайкина. Само ДТП оказалось снято на камеры наружного наблюдения и опубликовано в югорских пабликах в социальных сетях. На записи видно, как КамАЗ начинает движение и буквально вминает машины в бетонный забор. К счастью, внутри автомобилей никто не находился. Правда, иномарки теперь вряд ли подлежат восстановлению.
Видеоролик активно обсуждают интернет-пользователи. «Водила в кабине спал, замёрз, решил завести, а машина на скорости стояла, вот и случился конфуз», — описывает ситуацию в группе «ЧП в Нижневартовске» Наталья Мороз. «Придется, наверное, КамАЗ продавать», — предположила Вера Романова. Впрочем, окончательные выводы предстоит сделать сотрудникам полиции. Проверка может идти до 30 дней.