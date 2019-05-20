Ушедший в отставку министр обороны Украины Степан Полторак опубликовал свою фотографию на фоне разрушенного московского Кремля. Он отметил, что в его стране создана мощная армия патриотов.
Провокационный снимок с фотошопом Полторак выложил на своей странице в Facebook. Бывший глава Минобороны утверждает, что его команде удалось поднять украинскую армию с колен. «Мы создали мощную армию патриотов, которая готова дать отпор сильному агрессору. Украинцы, вы — лучшие!», — написал Полторак в соцсети.
Однако уже через час Полторак решил удалить со своей страницы скандальный снимок, оставив только текст. Впрочем, фотография уже разошлась по соцсетям.
Глава украинского оборонного ведомства Полторак ушел в отставку сразу после того, как избранный президент Владимир Зеленский официально вступил в должность.