20 мая 2019

Экс-глава Минобороны Украины «разрушил» Кремль. ФОТО

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 23:58
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События с улиц. Москва, спасская башня, кремль
Украинский экс- чиновник помечтал о разрушенном Кремле в МосквеФото: Антон Белицкий © URA.RU

Ушедший в отставку министр обороны Украины Степан Полторак опубликовал свою фотографию на фоне разрушенного московского Кремля. Он отметил, что в его стране создана мощная армия патриотов.

Провокационный снимок с фотошопом Полторак выложил на своей странице в Facebook. Бывший глава Минобороны утверждает, что его команде удалось поднять украинскую армию с колен. «Мы создали мощную армию патриотов, которая готова дать отпор сильному агрессору. Украинцы, вы — лучшие!», — написал Полторак в соцсети.

Однако уже через час Полторак решил удалить со своей страницы скандальный снимок, оставив только текст. Впрочем, фотография уже разошлась по соцсетям.

Полторак погорячился с фотошопом на снимке
Фото: соцсети

Глава украинского оборонного ведомства Полторак ушел в отставку сразу после того, как избранный президент Владимир Зеленский официально вступил в должность.

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